Procuradora estatal expone ante los 18 municipios trabajo por derechos de adultos mayores

Procuradora estatal Paola Fernández Trejo expuso funciones y alcances de las procuradurías municipales durante el Primer Congreso Municipal por los Derechos de las PAM.

Vista general del auditorio durante el Primer Congreso Municipal por los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Querétaro
  • Representantes de los 18 municipios del estado asistieron al Primer Congreso Municipal para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Representantes de los 18 municipios del estado participaron en el Primer Congreso Municipal para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, un encuentro orientado a fortalecer el trabajo interinstitucional entre las procuradurías municipales y estatal en esta materia.

La procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del Sistema Estatal DIF, Paola Fernández Trejo, dictó una ponencia sobre las funciones, tareas y desarrollo de las procuradurías estatal y municipales.

De acuerdo con la funcionaria, el congreso busca unificar criterios de actuación entre los distintos municipios para que, desde sus respectivas competencias, se salvaguarden las garantías de este sector poblacional.

El encuentro se realizó en la víspera del Día de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora este 28 de agosto. Participaron también la presidenta del Sistema DIF Municipal de Querétaro, Adriana Olvera de Macías, y la directora del SMDIF Querétaro, Gabriela Valencia García, junto con representantes de instituciones y organismos que trabajan en favor de las personas adultas mayores.

congreso adultos mayores derechos humanos queretaro

Reciente

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.
Municipios

Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Emilia Esther Calleja Alor y Mauricio Kuri González durante la mesa de trabajo sobre inversión de la CFE en Querétaro.
Querétaro

CFE proyecta más de 6,500 mdp para transmisión eléctrica en Querétaro

La paraestatal contempla 1,284 mdp en distribución mediante 758 obras entre 2025 y 2029

Estudiante sostiene su reconocimiento acompañado por participantes de la clausura de la Academia Espacial Querétaro 2026.
Querétaro

30 estudiantes de Querétaro concluyen Academia Espacial 2026

El programa, impulsado por el Gobierno del Estado con la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, enviará a cinco alumnos a la etapa internacional.

Personal del IEEQ revisa actas y resultados en estaciones de cómputo durante un ejercicio del sistema PREP.
Querétaro

IEEQ designa a Dirección de TI responsable del PREP 2026-2027

La Dirección cuenta con experiencia en seis procesos electorales locales desde 2012 y su PREP figura entre los mejor evaluados del país, según el Instituto.