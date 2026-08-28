Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Representantes de los 18 municipios del estado participaron en el Primer Congreso Municipal para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, un encuentro orientado a fortalecer el trabajo interinstitucional entre las procuradurías municipales y estatal en esta materia.
La procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del Sistema Estatal DIF, Paola Fernández Trejo, dictó una ponencia sobre las funciones, tareas y desarrollo de las procuradurías estatal y municipales.
De acuerdo con la funcionaria, el congreso busca unificar criterios de actuación entre los distintos municipios para que, desde sus respectivas competencias, se salvaguarden las garantías de este sector poblacional.
El encuentro se realizó en la víspera del Día de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora este 28 de agosto. Participaron también la presidenta del Sistema DIF Municipal de Querétaro, Adriana Olvera de Macías, y la directora del SMDIF Querétaro, Gabriela Valencia García, junto con representantes de instituciones y organismos que trabajan en favor de las personas adultas mayores.