Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas y más de 300 dosis de narcóticos quedaron aseguradas luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutara cinco cateos simultáneos en la zona metropolitana, como parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro.
Las diligencias se realizaron durante la madrugada en San José el Alto, Santa Rosa Jáuregui y la colonia 10 de Abril, en el municipio de Querétaro, y derivaron de investigaciones abiertas principalmente por delitos contra la salud.
Dos hombres y una mujer fueron detenidos durante los cateos. Entre lo asegurado se encuentran sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, además de una báscula, bolsas para dosificación, un arma de fuego y cartuchos útiles.
Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Querétaro y el Ejército Mexicano, esquema con el que opera Sinergia por Querétaro, estrategia que en junio, con nueve cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora, había dejado veinte detenidos, y en abril sumó cuatro detenidos más en nueve colonias de la capital.
Los indicios asegurados quedaron a disposición de personal de Servicios Periciales para su procesamiento y análisis. Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.