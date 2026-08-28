Sinergia deja tres detenidos y 300 dosis aseguradas en Querétaro

La Fiscalía ejecutó cinco cateos simultáneos en San José el Alto, Santa Rosa Jáuregui y la colonia 10 de Abril, en la zona metropolitana.

Gráfico oficial sobre tres personas detenidas en cateos de Sinergia por Querétaro

Tres personas fueron detenidas por delitos contra la salud durante los cinco cateos ejecutados por la Fiscalía.

CRÉDITO: pendiente de confirmación

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas y más de 300 dosis de narcóticos quedaron aseguradas luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutara cinco cateos simultáneos en la zona metropolitana, como parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro.

Las diligencias se realizaron durante la madrugada en San José el Alto, Santa Rosa Jáuregui y la colonia 10 de Abril, en el municipio de Querétaro, y derivaron de investigaciones abiertas principalmente por delitos contra la salud.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos durante los cateos. Entre lo asegurado se encuentran sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, además de una báscula, bolsas para dosificación, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Querétaro y el Ejército Mexicano, esquema con el que opera Sinergia por Querétaro, estrategia que en junio, con nueve cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora, había dejado veinte detenidos, y en abril sumó cuatro detenidos más en nueve colonias de la capital.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de personal de Servicios Periciales para su procesamiento y análisis. Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos

Reciente

Panel de la ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la UAQ por la capacitación en prevención de adicciones digitales.
Querétaro

UAQ, primera institución en capacitar docentes contra adicciones digitales

El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería por concluir la capacitación.

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.
Municipios

Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Un grupo de personas posa junto a la Reina y el Abuelo de Oro 2026 durante la ceremonia en Corregidora.
Municipios

Corregidora corona a Reina y Abuelo de Oro 2026 en Vidas que Inspiran

El convivio reunió a integrantes de 22 grupos de personas adultas mayores del municipio.

Emilia Esther Calleja Alor y Mauricio Kuri González durante la mesa de trabajo sobre inversión de la CFE en Querétaro.
Querétaro

CFE proyecta más de 6,500 mdp para transmisión eléctrica en Querétaro

La paraestatal contempla 1,284 mdp en distribución mediante 758 obras entre 2025 y 2029