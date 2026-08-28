San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de agosto de 2026.- Un hombre fue asaltado por sujetos armados la tarde del jueves en la colonia Del Valle, luego de retirar una cifra millonaria de una sucursal bancaria. De acuerdo con versiones periodísticas locales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles Río Tonalá y Río Amacuzac.
La víctima había retirado el efectivo en dos bolsas negras, abordó una camioneta y se trasladó al lugar, donde dos hombres armados lo interceptaron.
Una versión distinta ubica los hechos también en la colonia Del Valle de San Pedro, con un modus operandi de dos agresores a pie que interceptaron un vehículo y sustrajeron una mochila con el efectivo, apoyados por dos motociclistas que facilitaron la huida.
Los agresores escapan en motocicleta tras el asalto, según video de videovigilancia captado en la colonia Del Valle, San Pedro Garza GarcíaFoto: Redes Sociales
El Gobierno municipal, a través de una ficha informativa, precisó que, a reserva de lo que determine la autoridad investigadora, el monto robado sería menor al señalado por las primeras versiones extraoficiales. Otra versión reporta un asalto similar en la misma colonia, con una cifra millonaria sustraída a dos hombres afuera de una vivienda, también mediante agresores en motocicleta.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con los hechos.