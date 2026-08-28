Asalto armado deja cifra millonaria robada en San Pedro, NL

Sujetos armados interceptaron a la víctima en la colonia Del Valle luego de que retirara una cifra millonaria de una sucursal bancaria, según versiones que difieren en el monto exacto sustraído.

Captura de video de vigilancia muestra a un hombre armado sometiendo a la víctima junto a una camioneta en la vía pública en San Pedro, Nuevo León

Momento en que el agresor somete a la víctima junto al vehículo, registrado por cámaras de videovigilancia en la colonia Del Valle, San Pedro Garza García

Foto: Redes Sociales
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de agosto de 2026.- Un hombre fue asaltado por sujetos armados la tarde del jueves en la colonia Del Valle, luego de retirar una cifra millonaria de una sucursal bancaria. De acuerdo con versiones periodísticas locales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de las calles Río Tonalá y Río Amacuzac.

La víctima había retirado el efectivo en dos bolsas negras, abordó una camioneta y se trasladó al lugar, donde dos hombres armados lo interceptaron.

Una versión distinta ubica los hechos también en la colonia Del Valle de San Pedro, con un modus operandi de dos agresores a pie que interceptaron un vehículo y sustrajeron una mochila con el efectivo, apoyados por dos motociclistas que facilitaron la huida.

Captura de video de vigilancia muestra a los agresores huyendo en motocicleta tras el asalto armado en San Pedro, Nuevo Le\u00f3n Los agresores escapan en motocicleta tras el asalto, según video de videovigilancia captado en la colonia Del Valle, San Pedro Garza GarcíaFoto: Redes Sociales

El Gobierno municipal, a través de una ficha informativa, precisó que, a reserva de lo que determine la autoridad investigadora, el monto robado sería menor al señalado por las primeras versiones extraoficiales. Otra versión reporta un asalto similar en la misma colonia, con una cifra millonaria sustraída a dos hombres afuera de una vivienda, también mediante agresores en motocicleta.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con los hechos.

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