Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido por delitos contra la salud en la colonia Loma Bonita, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) le encontraran 17 bolsas de plástico con contenido coincidente a metanfetamina y cocaína.
Según informó la corporación, una unidad policial que realizaba un recorrido de prevención y vigilancia sobre la calle Cofre de Perotes visualizó al hombre, quien adoptó una actitud nerviosa al percatarse de la presencia de los oficiales, por lo que fue abordado para descartar alguna situación irregular.
Tras una inspección física realizada conforme al protocolo de actuación policial, los elementos hallaron las bolsas con la sustancia en su posesión.
Por ese motivo, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que deberá determinar su situación legal.