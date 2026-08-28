Detienen a hombre con 17 bolsas de droga en Loma Bonita

La SSPMQ le encontró 17 bolsas con presunta metanfetamina y cocaína durante un recorrido de vigilancia en la colonia Loma Bonita.

Dos policías de la SSPMQ trasladan a un hombre detenido junto a una patrulla táctica K-9 en Querétaro.

El hombre fue puesto a disposición de la FGEQ tras ser detenido con 17 bolsas de droga en la colonia Loma Bonita.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido por delitos contra la salud en la colonia Loma Bonita, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) le encontraran 17 bolsas de plástico con contenido coincidente a metanfetamina y cocaína.

Según informó la corporación, una unidad policial que realizaba un recorrido de prevención y vigilancia sobre la calle Cofre de Perotes visualizó al hombre, quien adoptó una actitud nerviosa al percatarse de la presencia de los oficiales, por lo que fue abordado para descartar alguna situación irregular.

Tras una inspección física realizada conforme al protocolo de actuación policial, los elementos hallaron las bolsas con la sustancia en su posesión.

Por ese motivo, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que deberá determinar su situación legal.

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