Sinergia por Querétaro detiene a dos personas y asegura armas y narcótico

Las diligencias, encabezadas por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, se realizaron en San Juan del Río y la capital del estado.

Agentes participan en operativo de la Fiscalía de Querétaro como parte de las acciones de Sinergia por Querétaro.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó cateos con apoyo de corporaciones estatales, municipales y federales en San Juan del Río y la capital queretana.

Fiscalía General de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 Agosto 2026.- Dos personas fueron detenidas durante cateos simultáneos realizados en Querétaro y San Juan del Río, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, luego de diligencias derivadas de investigaciones por delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado.

Las intervenciones se realizaron en las colonias Lomas de San Juan y Sección Campestre, en San Juan del Río, así como en Milenio III y San Antonio del Maurel, en la capital del estado.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito.

En los operativos participaron también elementos de la Policía Estatal (POES Querétaro), policías municipales y personal del Gabinete de Seguridad de México, este último a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Imagen difundida por la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro sobre dos personas detenidas durante cateos de la estrategia Sinergia. Dos personas fueron detenidas durante cateos realizados en San Juan del Río y Querétaro por investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y otros hechos delictivos, informó la Fiscalía estatal. Fiscalía General de Querétaro

Como resultado de los cateos fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos útiles y dos cargadores, además de sustancias con características de narcótico y una cantidad de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado por la corporación. También quedaron bajo resguardo dos teléfonos celulares, una tableta electrónica y tres inmuebles relacionados con las diligencias.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los indicios serán sometidos a procesamiento y análisis pericial para continuar con las investigaciones derivadas de los cateos en Querétaro y San Juan del Río.

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