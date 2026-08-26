San Juan del Río, 26 Agosto 2026.- Dos personas fueron detenidas durante cateos simultáneos realizados en Querétaro y San Juan del Río, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, luego de diligencias derivadas de investigaciones por delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado.
Las intervenciones se realizaron en las colonias Lomas de San Juan y Sección Campestre, en San Juan del Río, así como en Milenio III y San Antonio del Maurel, en la capital del estado.
Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito.
En los operativos participaron también elementos de la Policía Estatal (POES Querétaro), policías municipales y personal del Gabinete de Seguridad de México, este último a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dos personas fueron detenidas durante cateos realizados en San Juan del Río y Querétaro por investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y otros hechos delictivos, informó la Fiscalía estatal. Fiscalía General de QuerétaroComo resultado de los cateos fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos útiles y dos cargadores, además de sustancias con características de narcótico y una cantidad de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado por la corporación. También quedaron bajo resguardo dos teléfonos celulares, una tableta electrónica y tres inmuebles relacionados con las diligencias.
Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.
Los indicios serán sometidos a procesamiento y análisis pericial para continuar con las investigaciones derivadas de los cateos en Querétaro y San Juan del Río.