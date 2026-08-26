Corregidora, Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La administración municipal de Corregidora reportó una inversión cercana a los 500 millones de pesos en obra pública social durante el segundo año de gobierno del alcalde Chepe Guerrero, con acciones en vialidades, espacios públicos, movilidad, urbanización, servicios e infraestructura social.
El presidente municipal entregó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, el libro de su Segundo Informe de Resultados, en un acto realizado en Palacio de Gobierno que marcó el inicio de la difusión oficial de los programas, obras y acciones realizadas durante el periodo de gestión.
Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, durante 12 días el presidente municipal, integrantes de su Gabinete y brigadas municipales recorrerán colonias y comunidades de Corregidora para informar directamente a las familias sobre las obras, programas y acciones realizadas en su zona.
El respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Kuri, acompañó las acciones impulsadas en materia de obra pública social durante el periodo reportado.
El municipio detalló que el próximo 2 de septiembre presentará formalmente el Segundo Informe de Resultados en Sesión Solemne de Cabildo, ante integrantes del Ayuntamiento de Corregidora.