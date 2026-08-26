Corregidora suma cerca de 500 mdp en obra social en su segundo año

El alcalde recorrerá colonias 12 días y presentará el informe en Cabildo el 2 de septiembre.

Chepe Guerrero entrega a Mauricio Kuri González el libro del Segundo Informe de Resultados de Corregidora

El presidente municipal entregó al gobernador Mauricio Kuri González el libro de su Segundo Informe de Resultados, en un acto realizado en Palacio de Gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 26 de agosto de 2026.- La administración municipal de Corregidora reportó una inversión cercana a los 500 millones de pesos en obra pública social durante el segundo año de gobierno del alcalde Chepe Guerrero, con acciones en vialidades, espacios públicos, movilidad, urbanización, servicios e infraestructura social.

El presidente municipal entregó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, el libro de su Segundo Informe de Resultados, en un acto realizado en Palacio de Gobierno que marcó el inicio de la difusión oficial de los programas, obras y acciones realizadas durante el periodo de gestión.

Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, durante 12 días el presidente municipal, integrantes de su Gabinete y brigadas municipales recorrerán colonias y comunidades de Corregidora para informar directamente a las familias sobre las obras, programas y acciones realizadas en su zona.

El respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Kuri, acompañó las acciones impulsadas en materia de obra pública social durante el periodo reportado.

El municipio detalló que el próximo 2 de septiembre presentará formalmente el Segundo Informe de Resultados en Sesión Solemne de Cabildo, ante integrantes del Ayuntamiento de Corregidora.

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