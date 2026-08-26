México, 26 de agosto de 2026.- El litro de leche ultrapasteurizada entera de la marca Santa Clara se vendió en el país entre 25.00 y 44.00 pesos, una diferencia de hasta 19 pesos entre el precio más bajo y el más alto, de acuerdo con la Guía de Consumo publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la edición de agosto de su Revista del Consumidor.

La misma presentación de la marca Lala registró un rango de 24.50 a 41.00 pesos, con un promedio nacional de 36.27 pesos, mientras que Santa Clara promedió 36.28 pesos en el mismo periodo.

En su versión pasteurizada entera, Alpura se comercializó entre 27.00 y 33.00 pesos, con un promedio de 28.96 pesos, y Lala entre 24.74 y 38.50 pesos, con un promedio de 33.25 pesos. Esta variedad de leche pasteurizada requiere refrigeración y tiene una vida de anaquel más corta que la ultrapasteurizada.

La brecha se repite en la leche en polvo: la lata de 1.08 kilogramos de Nido FortiCrece entera osciló entre 170.00 y 255.00 pesos, con un promedio de 220.42 pesos, mientras que la bolsa de 460 gramos de Alpura clásica entera se vendió entre 75.00 y 109.00 pesos, con un promedio de 99.56 pesos.

Profeco clasificó la leche también por su contenido de grasa: entera, con 3.5 o 4 por ciento; descremada, con menos de 0.5 por ciento, y deslactosada, reducida o libre de lactosa.

La dependencia recabó, además, precios promedio por estado de presentaciones adicionales —entre ellas leche light, semidescremada y en polvo de distintas marcas— disponibles en la edición completa de la revista.

Ante la amplia oferta de leche en el mercado, Profeco recomienda consultar a especialistas en nutrición sobre el tipo y la cantidad más adecuada para el consumo personal y familiar.

Al momento de comprar, es fundamental comparar precios entre marcas y establecimientos, revisar la fecha de caducidad o consumo preferente y verificar que el envase no presente golpes, abolladuras ni fugas.

La dependencia también llamó a evitar el desperdicio de alimentos mediante la compra de la cantidad exacta y la conservación adecuada según el tipo de leche, como parte del consumo responsable que incide en la economía familiar.

La lista completa de precios por marca, presentación y entidad puede consultarse en la edición 594 de la Revista del Consumidor.