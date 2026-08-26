Estado de México, 26 de agosto de 2026.- Un cargamento de 348 drones, cámaras y accesorios de la marca DJI fue asaltado el pasado 19 de agosto al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en un hecho que se suma a un repunte de robos de carga que transportistas y empresas de seguridad ya venían advirtiendo en la zona.

De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo HB, operador de DJI Store México, el robo ocurrió durante el traslado de la mercancía hacia sus puntos de distribución. La empresa no detalló el punto exacto del asalto ni las circunstancias en que se cometió, pero confirmó que ya inició el procedimiento legal correspondiente.

Como medida para impedir la circulación del cargamento, la compañía bloqueó los números de serie de los 348 equipos sustraídos. "Las series se encuentran bloqueadas y no podrán activarse", señaló Grupo HB, que pidió a distribuidores y al público general evitar la compra, venta o uso de los productos ante la posibilidad de que se ofrezcan por canales no autorizados.

El caso no es un hecho aislado. Transportistas y firmas de seguridad han identificado un incremento de asaltos a carga en los tramos que conectan al AIFA con la México-Pachuca, el Circuito Exterior Mexiquense y los ramales hacia Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Ecatepec y Tizayuca, corredor por el que se mueve buena parte de la mercancía que entra y sale del aeropuerto.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado públicamente sobre detenidos ni sobre el estatus de la investigación. Grupo HB pidió a quienes cuenten con información que pueda ayudar a ubicar el cargamento o identificar a quienes intenten comercializarlo, enviarla a los canales oficiales de la empresa.