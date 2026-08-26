Detienen a cuatro por extorsionar a vendedores de tortas

Los responsables amenazaron con disparar contra la pareja dueña del negocio tras negarse a entregar el pago exigido

Tres de los cuatro detenidos por extorsionar a un puesto de tortas en Venustiano Carranza, con imagen protegida de identidad

Los cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Ciudad de México

SSC Ciudad de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 26, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- Cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina luego de exigir dinero en efectivo a los dueños de un puesto semifijo de tortas en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, a cambio de no atentar contra su integridad física y el negocio.

De acuerdo con la SSC, oficiales que realizaban labores de vigilancia en la zona fueron alertados por radio de un reporte de disparos en las calles Damasco y Marcos.

Al llegar al lugar, una mujer de 37 años y su esposo de 45, propietarios del puesto, señalaron a cuatro personas que se encontraban a unos metros como quienes en varias ocasiones les habían exigido dinero en efectivo bajo amenaza de dañarlos a ellos o al negocio.

Los afectados relataron que en esa ocasión se negaron a entregar el pago completo. Los señalados respondieron agrediendo físicamente al hombre y de forma verbal a la mujer, además de amenazarlos con disparar contra ellos. Al notar la llegada de la patrulla, intentaron huir.

Con la descripción física y de vestimenta que dieron los afectados, los policías iniciaron una persecución que terminó con la intercepción de los cuatro señalados en las calles Esterlinas y Damasco, dentro de la misma colonia. En una revisión preventiva les fue asegurado un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 17, 19, 20 y 24 años, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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