Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- Cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina luego de exigir dinero en efectivo a los dueños de un puesto semifijo de tortas en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, a cambio de no atentar contra su integridad física y el negocio.

De acuerdo con la SSC, oficiales que realizaban labores de vigilancia en la zona fueron alertados por radio de un reporte de disparos en las calles Damasco y Marcos.

Al llegar al lugar, una mujer de 37 años y su esposo de 45, propietarios del puesto, señalaron a cuatro personas que se encontraban a unos metros como quienes en varias ocasiones les habían exigido dinero en efectivo bajo amenaza de dañarlos a ellos o al negocio.

Los afectados relataron que en esa ocasión se negaron a entregar el pago completo. Los señalados respondieron agrediendo físicamente al hombre y de forma verbal a la mujer, además de amenazarlos con disparar contra ellos. Al notar la llegada de la patrulla, intentaron huir.

Con la descripción física y de vestimenta que dieron los afectados, los policías iniciaron una persecución que terminó con la intercepción de los cuatro señalados en las calles Esterlinas y Damasco, dentro de la misma colonia. En una revisión preventiva les fue asegurado un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 17, 19, 20 y 24 años, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.