Tabasco, 26 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades del Gobierno de Tabasco detuvieron a Jorge Luis N, alias "Koki", señalado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en la entidad, junto con dos de sus operadores.
De acuerdo con información difundida por las corporaciones federales y estatales, la detención se realizó con base en inteligencia generada por el Centro Nacional de Inteligencia.
El detenido contaba con una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Las mismas autoridades atribuyen a "Koki" haber sido operador de Ulises N, alias "Pinto", identificado como líder de La Barredora, organización detenida en julio de 2025. Tras esa detención, según la versión oficial, "Koki" encabezó una escisión de ese grupo.
A la estructura que encabezaba se le atribuyen hechos de quema de vehículos y ataques contra autoridades, así como los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca, de acuerdo con la misma fuente.
La detención de "Koki" se suma a otras acciones registradas en la entidad contra estructuras vinculadas a La Barredora, luego de que en marzo pasado autoridades ejecutaron un operativo en Tabasco que derivó en el aseguramiento de vehículos, armas y narcóticos en el municipio de Jalapa.
Las autoridades federales y estatales agradecieron la coordinación del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y del gobierno estatal en la detención.