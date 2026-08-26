Detienen a alias "Koki", líder de Pueblo Unido, en Tabasco

El detenido, señalado por extorsión, secuestro y tráfico de personas, contaba con orden de aprehensión de la Fiscalía de Tabasco.

Detenido con los ojos cubiertos en vehículo oficial, bajo custodia de fuerzas federales y estatales de seguridad.

Jorge Luis N, alias "Koki", fue detenido junto con dos operadores por autoridades federales y estatales en Tabasco.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tabasco, 26 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades del Gobierno de Tabasco detuvieron a Jorge Luis N, alias "Koki", señalado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en la entidad, junto con dos de sus operadores.

De acuerdo con información difundida por las corporaciones federales y estatales, la detención se realizó con base en inteligencia generada por el Centro Nacional de Inteligencia.

El detenido contaba con una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Las mismas autoridades atribuyen a "Koki" haber sido operador de Ulises N, alias "Pinto", identificado como líder de La Barredora, organización detenida en julio de 2025. Tras esa detención, según la versión oficial, "Koki" encabezó una escisión de ese grupo.

A la estructura que encabezaba se le atribuyen hechos de quema de vehículos y ataques contra autoridades, así como los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca, de acuerdo con la misma fuente.

La detención de "Koki" se suma a otras acciones registradas en la entidad contra estructuras vinculadas a La Barredora, luego de que en marzo pasado autoridades ejecutaron un operativo en Tabasco que derivó en el aseguramiento de vehículos, armas y narcóticos en el municipio de Jalapa.

Las autoridades federales y estatales agradecieron la coordinación del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y del gobierno estatal en la detención.

seguridad sucesos criminalidad tabasco

Reciente

Sinuhé Piedragil Ortiz encabeza la Mesa Directiva durante la lectura del Segundo Informe de Actividades legislativas
Legislatura

Congreso de Querétaro deja pendiente la reforma judicial secundaria

El presidente de la Mesa Directiva señaló también la Ley de Aguas y la falta de acuerdos entre bancadas como retos pendientes.

Diputada Juliana Hernández Quintanar habla en podio durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura de Querétaro
Querétaro

Apagón en Congreso y demora en autopista, señala PAN

La legisladora Juliana Hernández Quintanar reconoció logros del gobierno de Mauricio Kuri, pero exigió corregir fallas de infraestructura y servicios en el estado.

Diputado Ulises Gómez de la Rosa durante su intervención en el Congreso de Querétaro
Querétaro

Morena propone sistema de fiscalización de campañas en Querétaro

El diputado Ulises Gómez de la Rosa presentó la propuesta durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura, a nombre del Grupo Legislativo de Morena.

Diputada Adriana Meza Argaluza durante su Segundo Informe en el Congreso de Querétaro
Querétaro

Adriana Meza defiende voto en contra de reforma electoral en su informe

La coordinadora del PRI en el Congreso de Querétaro presentó su Segundo Informe legislativo y defendió su voto en contra de la reforma electoral.