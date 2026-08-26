Costo del testamento baja a 2 mil 500 pesos en Querétaro

El Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios exentan el pago de derechos por avisos testamentarios ante el Archivo General de Notarías durante septiembre.

Vocero participa en el evento inaugural de la campaña "Septiembre, Mes del Testamento" en Querétaro

El Gobierno del Estado otorgará tasa cero por derechos de aviso testamentario ante el Archivo General de Notarías.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El costo de tramitar un testamento en Querétaro bajará de 3 mil a 2 mil 500 pesos durante septiembre, luego de que el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios del Estado de Querétaro dieron inicio formal a la campaña nacional "Septiembre, Mes del Testamento", bajo el lema "Tu decisión hoy, tranquilidad para siempre".

Con el 50 por ciento de descuento en honorarios notariales, las 117 notarías del estado atenderán con horario extendido durante todo el mes y, en algunos casos, también sábados y domingos.

El Gobierno del Estado, además, otorgará tasa cero por los derechos de aviso testamentario ante el Archivo General de Notarías. La campaña, que este año llega a su edición número 23 en el estado, se presentó en las instalaciones del Club de Industriales.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó el arranque de la campaña junto con el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, Luis Eduardo Ugalde Tinoco. Gudiño Torres señaló que el testamento brinda certeza y seguridad jurídica para proteger el legado, la paz y la armonía en cada hogar, e invitó a la sociedad a redactar su voluntad durante septiembre. "Hacer un testamento es más que un acto jurídico, es un acto de amor hacia nuestros seres queridos", expresó.

Por su parte, Ugalde Tinoco sostuvo que el notariado tiene una responsabilidad profundamente social, por lo que la campaña representa una oportunidad para acercarse a la sociedad y ser facilitadores de soluciones, promotores de la legalidad y aliados de las familias en la certeza jurídica sobre su patrimonio.

La campaña llega después de que el estado ofreciera un esquema similar de descuentos en su edición de 2025, cuando el costo del trámite era de 3 mil pesos para el público en general. El arranque de 2024 también incluyó asesorías gratuitas y horarios extendidos en todo el estado.

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