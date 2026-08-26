Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El costo de tramitar un testamento en Querétaro bajará de 3 mil a 2 mil 500 pesos durante septiembre, luego de que el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios del Estado de Querétaro dieron inicio formal a la campaña nacional "Septiembre, Mes del Testamento", bajo el lema "Tu decisión hoy, tranquilidad para siempre".
Con el 50 por ciento de descuento en honorarios notariales, las 117 notarías del estado atenderán con horario extendido durante todo el mes y, en algunos casos, también sábados y domingos.
El Gobierno del Estado, además, otorgará tasa cero por los derechos de aviso testamentario ante el Archivo General de Notarías. La campaña, que este año llega a su edición número 23 en el estado, se presentó en las instalaciones del Club de Industriales.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó el arranque de la campaña junto con el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, Luis Eduardo Ugalde Tinoco. Gudiño Torres señaló que el testamento brinda certeza y seguridad jurídica para proteger el legado, la paz y la armonía en cada hogar, e invitó a la sociedad a redactar su voluntad durante septiembre. "Hacer un testamento es más que un acto jurídico, es un acto de amor hacia nuestros seres queridos", expresó.
Por su parte, Ugalde Tinoco sostuvo que el notariado tiene una responsabilidad profundamente social, por lo que la campaña representa una oportunidad para acercarse a la sociedad y ser facilitadores de soluciones, promotores de la legalidad y aliados de las familias en la certeza jurídica sobre su patrimonio.
La campaña llega después de que el estado ofreciera un esquema similar de descuentos en su edición de 2025, cuando el costo del trámite era de 3 mil pesos para el público en general. El arranque de 2024 también incluyó asesorías gratuitas y horarios extendidos en todo el estado.