Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó la estrategia conjunta que impulsa junto con los municipios metropolitanos para atraer inversión a la región, a partir de su crecimiento, conectividad y capacidad para generar nuevos polos de desarrollo.

Durante el panel "Bondades del desarrollo habitacional e industrial en los municipios metropolitanos", en el marco del Foro de Vivienda CANADEVI 2026, Macías señaló que la visión conjunta permite atender de manera coordinada los retos en materia de desarrollo urbano, seguridad y movilidad, con una perspectiva de mediano y largo plazo:

"Más allá de pensar en una planeación y en la atracción de inversión de manera aislada, creo que lo que hemos venido trabajando es en una auténtica estrategia metropolitana, donde nos vamos acompañando para que la venta de la región sea la misma, sea la más competitiva del país. Y eso es algo que no tiene precedentes, nunca se había hecho un trabajo en conjunto tan fuerte, tan bien diseñado como lo hemos realizado los cuatro alcaldes metropolitanos, porque hoy entendemos que la región implica que nuestros habitantes de Corregidora, de Querétaro, de Huimilpan y de El Marqués sufren los mismos problemas, tienen los mismos retos y se vuelve vital homologar los procesos, homologar muchas estrategias, no nada más en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad, en materia de movilidad, entre muchísimas otras cosas."

Como parte de las acciones para fortalecer la certeza en el sector inmobiliario, el alcalde destacó el Semáforo Inmobiliario, herramienta que permite identificar desarrollos que cumplen con la normatividad, apoyar procesos de regularización y alertar sobre irregularidades. Señaló que la herramienta contribuye a ordenar el desarrollo inmobiliario, reconocer a quienes cumplen las disposiciones y proteger a las personas que buscan adquirir una vivienda o un terreno.

Respecto a la tramitología, Macías reconoció que existen procesos que todavía requieren mayor agilidad y señaló que la administración trabaja de manera directa con el sector para mejorar los tiempos de respuesta, con mayor coordinación entre las dependencias municipales, estatales y federales que intervienen en la autorización de los proyectos.

En materia de movilidad, el presidente municipal señaló que la llegada del Tren México-Querétaro representa uno de los principales retos para la planeación urbana de la ciudad y la zona metropolitana en el mediano y largo plazo.

Ante el crecimiento previsto, destacó la necesidad de consolidar distintos polos de desarrollo para distribuir la expansión metropolitana, evitar la saturación de vialidades y servicios, y fortalecer alternativas de transporte público y comunitario.

En el panel también participaron el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, con la moderación del vicepresidente de la CANADEVI, Félix Córdova.

De acuerdo con los organizadores, el Foro de Vivienda CANADEVI 2026 busca fortalecer la vinculación entre la industria de la construcción, la academia y las instancias gubernamentales, con el objetivo de generar estrategias de crecimiento habitacional ordenado para Querétaro.