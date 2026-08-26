Querétaro impulsa estrategia metropolitana para atraer inversión

Felifer Macías destacó el Semáforo Inmobiliario y la coordinación con Corregidora, El Marqués y Huimilpan para dar certeza al sector.

Felifer Macías habla sobre la estrategia metropolitana de inversión en el Foro de Vivienda CANADEVI 2026

El presidente municipal Felifer Macías destacó la estrategia metropolitana para atraer inversión durante el Foro de Vivienda CANADEVI 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó la estrategia conjunta que impulsa junto con los municipios metropolitanos para atraer inversión a la región, a partir de su crecimiento, conectividad y capacidad para generar nuevos polos de desarrollo.

Durante el panel "Bondades del desarrollo habitacional e industrial en los municipios metropolitanos", en el marco del Foro de Vivienda CANADEVI 2026, Macías señaló que la visión conjunta permite atender de manera coordinada los retos en materia de desarrollo urbano, seguridad y movilidad, con una perspectiva de mediano y largo plazo:

"Más allá de pensar en una planeación y en la atracción de inversión de manera aislada, creo que lo que hemos venido trabajando es en una auténtica estrategia metropolitana, donde nos vamos acompañando para que la venta de la región sea la misma, sea la más competitiva del país. Y eso es algo que no tiene precedentes, nunca se había hecho un trabajo en conjunto tan fuerte, tan bien diseñado como lo hemos realizado los cuatro alcaldes metropolitanos, porque hoy entendemos que la región implica que nuestros habitantes de Corregidora, de Querétaro, de Huimilpan y de El Marqués sufren los mismos problemas, tienen los mismos retos y se vuelve vital homologar los procesos, homologar muchas estrategias, no nada más en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad, en materia de movilidad, entre muchísimas otras cosas."

Como parte de las acciones para fortalecer la certeza en el sector inmobiliario, el alcalde destacó el Semáforo Inmobiliario, herramienta que permite identificar desarrollos que cumplen con la normatividad, apoyar procesos de regularización y alertar sobre irregularidades. Señaló que la herramienta contribuye a ordenar el desarrollo inmobiliario, reconocer a quienes cumplen las disposiciones y proteger a las personas que buscan adquirir una vivienda o un terreno.

Respecto a la tramitología, Macías reconoció que existen procesos que todavía requieren mayor agilidad y señaló que la administración trabaja de manera directa con el sector para mejorar los tiempos de respuesta, con mayor coordinación entre las dependencias municipales, estatales y federales que intervienen en la autorización de los proyectos.

En materia de movilidad, el presidente municipal señaló que la llegada del Tren México-Querétaro representa uno de los principales retos para la planeación urbana de la ciudad y la zona metropolitana en el mediano y largo plazo.

Ante el crecimiento previsto, destacó la necesidad de consolidar distintos polos de desarrollo para distribuir la expansión metropolitana, evitar la saturación de vialidades y servicios, y fortalecer alternativas de transporte público y comunitario.

En el panel también participaron el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, con la moderación del vicepresidente de la CANADEVI, Félix Córdova.

De acuerdo con los organizadores, el Foro de Vivienda CANADEVI 2026 busca fortalecer la vinculación entre la industria de la construcción, la academia y las instancias gubernamentales, con el objetivo de generar estrategias de crecimiento habitacional ordenado para Querétaro.

Felifer Mac\u00edas participa en actividades del Foro de Vivienda CANADEVI 2026 en Quer\u00e9taro Felifer Macías participó en el Foro de Vivienda CANADEVI 2026, organizado por la Delegación Querétaro de CANADEVI. rotativo.com.mx

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