Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Las cámaras empresariales de Querétaro exigieron a los gobiernos municipales del estado cumplir con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, luego de confirmar que el plazo legal para hacerlo ya venció.
La Cámara de Comercio de Querétaro (CANACO Querétaro), la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro (CANACOPE) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de San Juan del Río (CANACO SJR) presentaron 2,008 oficios a los ayuntamientos del estado para que informen qué avances registran, qué les falta por cumplir y en qué fecha concluirán el proceso.
René Jourdán Loya Poletti, presidente de CANACO Querétaro; Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de CANACOPE Querétaro, y Rocío Hernández Romero, presidenta de CANACO San Juan del Río, firmaron el pronunciamiento conjunto, en el que advirtieron que existen sanciones previstas en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para los municipios que incumplan.
Las cámaras reconocieron el Pacto Nacional por la Simplificación y Digitalización, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El acuerdo busca homologar 300 trámites estatales y más de 100 municipales entre las 32 entidades del país, con los mismos requisitos y tiempos de respuesta, en línea con el trabajo de digitalización de trámites que algunos municipios de la entidad ya han comenzado a construir.
Las cámaras reconocieron también el respaldo de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR México), presidida por Octavio de la Torre, para convertir la exigencia en agenda nacional.
En el caso de San Juan del Río, CANACO San Juan del Río ya mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales en procesos de regularización de licencias de funcionamiento y alcohol para establecimientos comerciales.
"La ciudadanía tiene derecho a conocer quién cumple la ley y quién decide ignorarla", señalaron las tres cámaras en el pronunciamiento conjunto.