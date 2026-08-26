Tec de Monterrey y PerkinElmer inauguran laboratorio de materiales en Querétaro

El laboratorio SMART-PerkinElmer busca convertir investigación en soluciones para la industria automotriz y de manufactura avanzada del estado.

Funcionarios del gobierno estatal, del Tec de Monterrey y de PerkinElmer posan frente a la placa inaugural del Laboratorio SMART

Representantes de SEDESU, el Tec de Monterrey y PerkinElmer durante la inauguración del laboratorio de materiales en Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El Tecnológico de Monterrey campus Querétaro y la empresa PerkinElmer inauguraron el Laboratorio SMART-PerkinElmer (Smart Responsive Materials and Sustainable Technologies), un espacio destinado a la investigación aplicada en materiales para uso industrial, resultado de la colaboración entre el sector privado, el gobierno estatal y la academia.

Al encabezar el corte de listón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, planteó que Querétaro necesita infraestructura de conocimiento, laboratorios e investigadores vinculados con la industria para desarrollar materiales más resistentes, ligeros, eficientes y sustentables.

El funcionario señaló que el objetivo es que la investigación, el diseño y las patentes para las industrias también ocurran en la entidad. "Ya no queremos solamente apretar el botón, queremos diseñar el botón", afirmó.

El vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, Javier Guzmán, explicó que el laboratorio surge de la colaboración entre industria, gobierno y academia, con el propósito de vincular la educación con investigación aplicada de impacto social.

La secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, sostuvo que el nuevo espacio prepara a los estudiantes para atender problemas reales de la industria y que la infraestructura educativa funciona como un factor de atracción de inversión y confianza para Querétaro.

Por parte de PerkinElmer, la gerente de ventas directas para México, Emilia Campos Elizondo, dijo que las instalaciones buscan ser punto de encuentro entre academia e industria para transformar ideas en soluciones aplicadas.

El laboratorio se suma a otros anuncios recientes de la gestión de SEDESU orientados a fortalecer capacidades tecnológicas en el estado, luego de que la dependencia impulsara también la llegada de empresas de base tecnológica como Zoho Corporation bajo el concepto de "mentefactura".

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