Tec de Monterrey y PerkinElmer inauguran laboratorio de materiales en Querétaro

Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El Tecnológico de Monterrey campus Querétaro y la empresa PerkinElmer inauguraron el Laboratorio SMART-PerkinElmer (Smart Responsive Materials and Sustainable Technologies), un espacio destinado a la investigación aplicada en materiales para uso industrial, resultado de la colaboración entre el sector privado, el gobierno estatal y la academia.
Al encabezar el corte de listón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, planteó que Querétaro necesita infraestructura de conocimiento, laboratorios e investigadores vinculados con la industria para desarrollar materiales más resistentes, ligeros, eficientes y sustentables.
El funcionario señaló que el objetivo es que la investigación, el diseño y las patentes para las industrias también ocurran en la entidad. "Ya no queremos solamente apretar el botón, queremos diseñar el botón", afirmó.
El vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, Javier Guzmán, explicó que el laboratorio surge de la colaboración entre industria, gobierno y academia, con el propósito de vincular la educación con investigación aplicada de impacto social.
La secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, sostuvo que el nuevo espacio prepara a los estudiantes para atender problemas reales de la industria y que la infraestructura educativa funciona como un factor de atracción de inversión y confianza para Querétaro.
Por parte de PerkinElmer, la gerente de ventas directas para México, Emilia Campos Elizondo, dijo que las instalaciones buscan ser punto de encuentro entre academia e industria para transformar ideas en soluciones aplicadas.
El laboratorio se suma a otros anuncios recientes de la gestión de SEDESU orientados a fortalecer capacidades tecnológicas en el estado, luego de que la dependencia impulsara también la llegada de empresas de base tecnológica como Zoho Corporation bajo el concepto de "mentefactura".