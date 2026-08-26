Jalisco, 26 de agosto de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el cambio de nombre de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional por Universidad de la Defensa Nacional, anuncio hecho por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, en Zapopan, Jalisco.

El general dijo que el nuevo nombre explica de mejor forma el alcance de la institución.

En la misma ceremonia se graduaron 8 mil 138 elementos y 5 mil 200 alumnas y alumnos iniciaron sus estudios dentro del sistema educativo militar. De acuerdo con Trevilla Trejo, alrededor de 3 mil egresados corresponden a especialidades en formación de oficiales, de los cuales mil se integran a la Guardia Nacional como parte del segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, orientado al fortalecimiento de esa corporación.

Sheinbaum, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, señaló que la lealtad a la patria, a la Constitución, a la soberanía y al pueblo de México se construye todos los días en la disciplina y con el cumplimiento del deber, y llamó a las y los graduados a ejercer la autoridad con prudencia, humildad, sensibilidad y lealtad.

La subteniente de la Guardia Nacional María Fernanda Ángeles García informó que, de 40 mil aspirantes, solo ingresaron 4 mil 219, de los cuales 2 mil 637 concluyeron sus estudios militares y hoy se incorporan a las tareas de las Fuerzas Armadas.

Durante el evento, la Presidenta encabezó la entrega de diplomas a los primeros lugares de aprovechamiento de cada plantel del Sistema Educativo Militar, así como de condecoraciones y distinciones por parte de los agregados militares en México, y presenció la exhibición acrobática de la escuadrilla "Águilas Aztecas" y un desfile de honor.