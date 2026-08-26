Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer por delitos contra la salud durante la implementación del dispositivo Calles Seguras en la colonia Las Margaritas.
Sobre la calle Aguascalientes, los oficiales observaron a la mujer, quien, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y nerviosa, por lo que fue abordada con el fin de descartar alguna situación irregular, en un procedimiento similar al de otras detenciones por posesión de droga registradas recientemente en la capital queretana.
Tras realizarle una inspección física conforme al protocolo de actuación policial, le fue encontrada una bolsa plástica con contenido granulado coincidente con metanfetamina.
Por este motivo, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal. La corporación municipal mantiene activos operativos de este tipo como parte de sus detenciones semanales en distintas colonias de la capital.