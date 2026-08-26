Detienen a mujer con metanfetamina en la colonia Las Margaritas, Querétaro

Elementos de la Policía Municipal la abordaron por actitud evasiva y nerviosa durante un recorrido en la calle Aguascalientes, colonia Las Margaritas.

Policía Municipal de Querétaro detiene a una mujer junto a una patrulla en la colonia Las Margaritas.

La mujer fue detenida sobre la calle Aguascalientes, en la colonia Las Margaritas, durante el dispositivo Calles Seguras.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer por delitos contra la salud durante la implementación del dispositivo Calles Seguras en la colonia Las Margaritas.

Sobre la calle Aguascalientes, los oficiales observaron a la mujer, quien, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y nerviosa, por lo que fue abordada con el fin de descartar alguna situación irregular, en un procedimiento similar al de otras detenciones por posesión de droga registradas recientemente en la capital queretana.

Tras realizarle una inspección física conforme al protocolo de actuación policial, le fue encontrada una bolsa plástica con contenido granulado coincidente con metanfetamina.

Por este motivo, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal. La corporación municipal mantiene activos operativos de este tipo como parte de sus detenciones semanales en distintas colonias de la capital.

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