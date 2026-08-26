Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) en la comunidad de Pinto, luego de que, durante un recorrido de prevención y vigilancia, los oficiales observaran a los sujetos realizando lo que parecía un intercambio de mano a mano.
De acuerdo con el reporte de la corporación, al percatarse de la presencia de la unidad policial, ambos sujetos dejaron en el lugar una bolsa y emprendieron la huida. Tras una breve persecución, los oficiales les dieron alcance.
Al revisar la bolsa que tenían en su posesión, los policías localizaron una sustancia granulada coincidente con metanfetamina, por lo que los dos hombres fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.
Ambos detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.