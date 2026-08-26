Detienen a dos hombres con droga en comunidad de Pinto, Querétaro

Los detenidos abandonaron una bolsa con sustancia granulada al notar la presencia policial y fueron alcanzados tras una breve persecución.

Dos policías municipales custodian a dos detenidos con rostro cubierto junto a una patrulla en Pinto, Querétaro

Los dos detenidos fueron trasladados a la FGEQ para determinar su situación jurídica

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) en la comunidad de Pinto, luego de que, durante un recorrido de prevención y vigilancia, los oficiales observaran a los sujetos realizando lo que parecía un intercambio de mano a mano.

De acuerdo con el reporte de la corporación, al percatarse de la presencia de la unidad policial, ambos sujetos dejaron en el lugar una bolsa y emprendieron la huida. Tras una breve persecución, los oficiales les dieron alcance.

Al revisar la bolsa que tenían en su posesión, los policías localizaron una sustancia granulada coincidente con metanfetamina, por lo que los dos hombres fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.

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