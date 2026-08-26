Tamaulipas, 26 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como "monstruos", como parte del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.

El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, con la supervisión de personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Órgano Interno de Control de la dependencia.

De acuerdo con la FGR, las unidades fueron aseguradas en distintas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Vehículos con blindaje artesanal del mismo tipo fueron recuperados meses atrás durante el operativo en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco.

La fiscalía señaló que los vehículos eran probablemente utilizados por integrantes de grupos delictivos y que estaban relacionados con diversas indagatorias en curso. La FGR ha recurrido al mismo programa para dar destino legal a otros bienes asegurados en investigaciones federales de distinto origen.