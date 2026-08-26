FGR destruye 25 vehículos blindados "monstruo" en Reynosa

Las unidades fueron aseguradas en operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y estaban relacionadas con diversas indagatorias federales.

Vehículo con blindaje artesanal "monstruo" destruido por la FGR en Reynosa, Tamaulipas

La FGR destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal como parte del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito

Fiscalía General de la República
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 26, 2026
Mariana Torres García

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Tamaulipas, 26 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como "monstruos", como parte del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.

El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, con la supervisión de personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Órgano Interno de Control de la dependencia.

De acuerdo con la FGR, las unidades fueron aseguradas en distintas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Vehículos con blindaje artesanal del mismo tipo fueron recuperados meses atrás durante el operativo en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco.

La fiscalía señaló que los vehículos eran probablemente utilizados por integrantes de grupos delictivos y que estaban relacionados con diversas indagatorias en curso. La FGR ha recurrido al mismo programa para dar destino legal a otros bienes asegurados en investigaciones federales de distinto origen.

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