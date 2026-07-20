Mérida, Yucatán, 20 de julio de 2026.-Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó en la madrugada del 17 de julio en la detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario que figuraba oficialmente entre los fallecidos del ataque armado ocurrido el 8 de marzo de 2025 en el estacionamiento del bar Fisher's House, en la capital de Querétaro.

La captura se realizó mediante un cateo autorizado por un juez federal y encabezado por la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rivera Parrazales fue asegurado en un domicilio del fraccionamiento San Ramón Norte, en Mérida.

El nexo con Querétaro

En el ataque queretano del 8 de marzo de 2025 perdió la vida Diego Jesús Méndez Velázquez, conocido como "El Changuito" Méndez —hijo de José de Jesús Méndez Vargas, "El Chango Méndez", extraditado a Estados Unidos días antes del hecho—, así como dos mujeres que lo acompañaban. Rivera Parrazales había sido reportado también como víctima mortal de ese episodio.

Su aparición con vida en Yucatán, más de 16 meses después del ataque, reabre los cuestionamientos sobre aquel caso y ha reactivado las líneas de investigación federales relacionadas con ese hecho.

Las investigaciones actuales

Las autoridades federales investigan a Rivera Parrazales por presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por posibles vínculos con una red de desvío de recursos públicos. También es señalado en diversas líneas de investigación relacionadas con personajes del ámbito político y empresarial. Todos estos señalamientos son materia de investigación en curso y deberán ser acreditados ante las autoridades competentes.

Los bienes asegurados

Durante los cateos fueron asegurados inmuebles, vehículos de lujo y otros indicios que formarán parte de la carpeta de investigación. Entre las unidades aseguradas destacan:

Ferrari 488 Challenge Evo

Ferrari Purosangue

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Aventador SVJ

Lamborghini Huracán Sterrato

Lamborghini Urus Performante

McLaren 765LT

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 Turbo S

Mercedes-Benz G63 AMG 4×4 Squared Professional Edition

Tras concluir las diligencias ministeriales, el empresario fue trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.