Lo declararon muerto en Querétaro y la FGR lo encontró vivo en Mérida con una flota de superautos

Un operativo de la FGR, SEMAR y SSPC detuvo al empresario en un fraccionamiento de Mérida; entre los bienes asegurados hay 10 vehículos de lujo, incluidas cuatro unidades Lamborghini.

Elementos federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario que había sido reportado como fallecido tras el ataque armado ocurrido en el bar Fisher's House de Querétaro en marzo de 2025.

Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en un operativo de fuerzas federales en Mérida, Yucatán, más de 16 meses después de haber sido reportado como una de las víctimas mortales del ataque armado en Fisher's House, en Querétaro.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Mérida, Yucatán, 20 de julio de 2026.-Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó en la madrugada del 17 de julio en la detención de Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario que figuraba oficialmente entre los fallecidos del ataque armado ocurrido el 8 de marzo de 2025 en el estacionamiento del bar Fisher's House, en la capital de Querétaro.

La captura se realizó mediante un cateo autorizado por un juez federal y encabezado por la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rivera Parrazales fue asegurado en un domicilio del fraccionamiento San Ramón Norte, en Mérida.

El nexo con Querétaro

En el ataque queretano del 8 de marzo de 2025 perdió la vida Diego Jesús Méndez Velázquez, conocido como "El Changuito" Méndez —hijo de José de Jesús Méndez Vargas, "El Chango Méndez", extraditado a Estados Unidos días antes del hecho—, así como dos mujeres que lo acompañaban. Rivera Parrazales había sido reportado también como víctima mortal de ese episodio.

Su aparición con vida en Yucatán, más de 16 meses después del ataque, reabre los cuestionamientos sobre aquel caso y ha reactivado las líneas de investigación federales relacionadas con ese hecho.

Las investigaciones actuales

Las autoridades federales investigan a Rivera Parrazales por presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por posibles vínculos con una red de desvío de recursos públicos. También es señalado en diversas líneas de investigación relacionadas con personajes del ámbito político y empresarial. Todos estos señalamientos son materia de investigación en curso y deberán ser acreditados ante las autoridades competentes.

Los bienes asegurados

Durante los cateos fueron asegurados inmuebles, vehículos de lujo y otros indicios que formarán parte de la carpeta de investigación. Entre las unidades aseguradas destacan:

  • Ferrari 488 Challenge Evo
  • Ferrari Purosangue
  • Lamborghini Revuelto
  • Lamborghini Aventador SVJ
  • Lamborghini Huracán Sterrato
  • Lamborghini Urus Performante
  • McLaren 765LT
  • Porsche 911 GT3 RS
  • Porsche 911 Turbo S
  • Mercedes-Benz G63 AMG 4×4 Squared Professional Edition

Tras concluir las diligencias ministeriales, el empresario fue trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

seguridad criminalidad fiscalía sucesos

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