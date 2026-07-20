San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río rehabilitó 193,165 metros cuadrados de carpeta asfáltica —el equivalente a casi 21 kilómetros lineales— durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el reporte presentado por el titular de la dependencia, Ernesto Mora.
El funcionario detalló que los trabajos se ejecutaron en dos modalidades: con maquinaria gestionada directamente por el alcalde Roberto Cabrera Valencia junto con constructores privados, y con maquinaria prestada por la Coordinación Estatal de Infraestructura (CEI) del gobierno del estado, en la que el municipio aporta el diésel, el asfalto y el personal operativo.
Entre las intervenciones de mayor extensión, Mora mencionó el camino de La Fuente, con cinco kilómetros de carpeta asfáltica en un tramo que, según el funcionario, no recibía mantenimiento desde hacía entre 20 y 30 años, de acuerdo con reportes de comisarios ejidales de la zona.
También citó la avenida Mármol, con mil metros lineales; el bulevar Lomas del Pedregoso, con 1,300 metros; y el circuito que conecta avenida Mármol con Luis Donaldo Colosio, donde los trabajos beneficiaron además el acceso al Hospital General.
El funcionario detalló otras intervenciones menores: el camino al rastro por el fraccionamiento Los Olivos, con 3,601 metros cuadrados; el acceso a la calle Cadereyta, con 1,526 metros cuadrados; la calle Cuatro Poniente, con 3,690 metros cuadrados; y la avenida del Ferrocarril, con 1,170 metros cuadrados.
Mora explicó que la mayoría de estas vialidades presentaban ya un deterioro similar, con baches profundos que hacían insostenible el mantenimiento por bacheo convencional.
Mora atribuyó el ahorro de recursos al esquema operativo del municipio, que evita contratar personal externo y utiliza la infraestructura propia de la dependencia para reducir costos frente a un esquema de contratistas privados.
El funcionario adelantó que Servicios Públicos continuará el programa de recarpeteo en la calle Esmeraldas, en Solares Bajío, y en el acceso a Zacatecas, además de iniciar gestiones para el mantenimiento del camino al Organal y el acceso a Santa Cruz Escandón, este último descrito como una intervención de bacheo mayor, no como obra nueva.
Mora informó además que la dependencia negocia con la Comisión Federal de Electricidad la licitación para el mantenimiento del alumbrado público en el Jardín de la Familia, donde aún se define si la solución serán postes convencionales o bolardos de menor altura.