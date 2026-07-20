Servicios Públicos de San Juan del Río rehabilita casi 21 kilómetros de calles en el primer semestre de 2026

El municipio anunció además la próxima intervención en las calles Esmeraldas y el acceso a Santa Cruz Escandón.

Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río rehabilitó más de 193 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica durante el primer semestre de 2026 en vialidades urbanas y rurales del municipio.

Servicios Públicos Municipales reportó la rehabilitación de casi 21 kilómetros de carpeta asfáltica en San Juan del Río durante el primer semestre de 2026, con trabajos en avenidas, caminos y accesos prioritarios para mejorar la movilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río rehabilitó 193,165 metros cuadrados de carpeta asfáltica —el equivalente a casi 21 kilómetros lineales— durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el reporte presentado por el titular de la dependencia, Ernesto Mora.

El funcionario detalló que los trabajos se ejecutaron en dos modalidades: con maquinaria gestionada directamente por el alcalde Roberto Cabrera Valencia junto con constructores privados, y con maquinaria prestada por la Coordinación Estatal de Infraestructura (CEI) del gobierno del estado, en la que el municipio aporta el diésel, el asfalto y el personal operativo.

Entre las intervenciones de mayor extensión, Mora mencionó el camino de La Fuente, con cinco kilómetros de carpeta asfáltica en un tramo que, según el funcionario, no recibía mantenimiento desde hacía entre 20 y 30 años, de acuerdo con reportes de comisarios ejidales de la zona.

También citó la avenida Mármol, con mil metros lineales; el bulevar Lomas del Pedregoso, con 1,300 metros; y el circuito que conecta avenida Mármol con Luis Donaldo Colosio, donde los trabajos beneficiaron además el acceso al Hospital General.

El funcionario detalló otras intervenciones menores: el camino al rastro por el fraccionamiento Los Olivos, con 3,601 metros cuadrados; el acceso a la calle Cadereyta, con 1,526 metros cuadrados; la calle Cuatro Poniente, con 3,690 metros cuadrados; y la avenida del Ferrocarril, con 1,170 metros cuadrados.

Mora explicó que la mayoría de estas vialidades presentaban ya un deterioro similar, con baches profundos que hacían insostenible el mantenimiento por bacheo convencional.

Mora atribuyó el ahorro de recursos al esquema operativo del municipio, que evita contratar personal externo y utiliza la infraestructura propia de la dependencia para reducir costos frente a un esquema de contratistas privados.

El funcionario adelantó que Servicios Públicos continuará el programa de recarpeteo en la calle Esmeraldas, en Solares Bajío, y en el acceso a Zacatecas, además de iniciar gestiones para el mantenimiento del camino al Organal y el acceso a Santa Cruz Escandón, este último descrito como una intervención de bacheo mayor, no como obra nueva.

Mora informó además que la dependencia negocia con la Comisión Federal de Electricidad la licitación para el mantenimiento del alumbrado público en el Jardín de la Familia, donde aún se define si la solución serán postes convencionales o bolardos de menor altura.

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