Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho, se suma como invitada especial a la segunda semifinal de México Canta 2026, programada para el domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.
El acceso es gratuito, con registro previo; la apertura de puertas está prevista a las 16:00 horas y el cierre a las 17:15 horas.
La agrupación interpretará parte de su repertorio, entre el que figuran "El ruido de tus zapatos", "Si tu amor no vuelve", "El final de nuestra historia", "Ya es muy tarde" y "Entre beso y beso".
El certamen forma parte de México canta por la Paz y contra las adicciones 2026, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en conjunto con el Consejo Mexicano de la Música (CMM), orientada a impulsar nuevas voces musicales entre jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses sin hacer apología de la violencia.
"La presencia de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho enlaza una trayectoria que forma parte de nuestra memoria popular con las nuevas voces que hoy transforman el género y construyen otras maneras de contar a México", señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.
En la semifinal nacional también se presentan Belle "La Malixita", de Yucatán; Luna López, de Zacatepec, Morelos; Bryan Soto, de Valle de Chalco, Estado de México; Grecia Delgado, de Monterrey, Nuevo León; Milán Morales, de Torreón, Coahuila; Emiliano Macías, de Tlaquepaque, Jalisco, y Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León.
La transmisión será en vivo a través de Canal Veintidós, en alianza con más de cuarenta medios públicos del país y las plataformas digitales oficiales del evento, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Tras cada presentación, el público votará en mexicocanta.gob.mx para elegir a tres perfiles que avanzarán a la gran final.
En la primera semifinal, realizada en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California, más de 300 mil votos definieron el paso de Tiffany Cruz Galaviz, de Glendale, California; Joshua Soto, del Bronx, Nueva York, y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois.
Una persona más se sumará el 6 de septiembre, en un programa especial a las 19:00 horas, para completar a los siete finalistas que se presentarán en la gran final de México Canta el 13 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional.