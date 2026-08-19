Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Madonna encabeza las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2026 con 11 menciones, la primera vez que la cantante lidera esta lista desde 1998, cuando ganó el premio al video del año con "Ray of Light".

Su cortometraje de 14 minutos "Confessions II – The Film" compite en las categorías de video del año, artista del año, mejor dirección, mejor dirección de arte, mejor cinematografía, mejor edición, mejor coreografía, mejores efectos visuales, mejor dance y canción del año —esta última en colaboración con Sabrina Carpenter por "Bring Your Love". En 1990 y en 1998 también acumuló nueve nominaciones, sus marcas previas más altas.

Taylor Swift ocupa el segundo lugar con nueve menciones. "The Fate of Ophelia" la coloca entre los nominados a video del año y otras categorías técnicas. Swift posee el récord histórico de la ceremonia con 30 Moon Persons ganados. Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman siete nominaciones cada una; Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson acumulan cinco cada uno.

Entre los artistas latinos nominados, Shakira acumula tres menciones: dos en la categoría de mejor Latin —por "Choka Choka" con Anitta y por "Dai Dai" con Burna Boy— y una en mejor colaboración por esta última canción, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Peacock Theatre en Los Ángeles el 27 de septiembre, a las 7:30 p.m. ET, por CBS y simultáneamente por MTV y en streaming por Paramount+ en Estados Unidos. Será la primera ocasión que el evento se celebre en el área de Los Ángeles desde 2017.

Los fans pueden votar en trece categorías en vote.mtv.com hasta el 25 de septiembre a las 6 p.m. ET.