Feria Ganadera de Querétaro 2026 será del 13 al 30 de noviembre

La edición incluye exposición ganadera, circo, patinaje sobre hielo, show de drones y presentaciones musicales en el Ecocentro Expositor.

Siete personas sentadas en un panel durante la presentación de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, con la pantalla del logotipo FIGQ al fondo y un mamparo de la Unión Ganadera Regional de Querétaro.

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 se realizará del 13 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, con acceso general de 100 pesos por persona.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 01, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 se llevará a cabo del 13 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, de acuerdo con el anuncio que encabezó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno.

La tradicional exposición ganadera, un circo, un espectáculo de patinaje sobre hielo y un show de drones durante las noches forman la oferta central de esta edición, que suma presentaciones musicales, juegos mecánicos, exposiciones comerciales y artesanales.

En el anuncio se informó que el acceso general costará 100 pesos por persona y que el estacionamiento tendrá el mismo costo.

El elenco del Teatro del Pueblo está integrado por Bronco, Gabito Ballesteros, Remmy Valenzuela, Lucha Libre, Pancho Barraza, Matute, Polymarchs, Gloria Trevi, Conjunto Primavera, Las Guerreras K-Pop, Enjambre y Kinky, La Arrolladora Banda El Limón, El Trono de México, Ha*Ash y Alameños de la Sierra.

En el Palenque se presentarán Espinoza Paz, Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Emmanuel y Mijares, Cristian Castro, Moy Bobadilla, Alejandro Fernández, El Mimoso y El Yaki, Carlos Rivera, Grupo Firme y María José.

La Secretaría de Turismo proyecta una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos por la actividad comercial, turística y de entretenimiento que generará el evento.

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