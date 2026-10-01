Siete rutas de QroBús tendrán internet gratuito el 5 de octubre

El servicio no tendrá costo, límite de tiempo ni requisitos adicionales y arrancará con 120 unidades, que se ampliarán según los recursos de publicidad.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, habla con reporteros al aire libre sobre el internet gratuito en las unidades de QroBús

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que siete rutas de QroBús tendrán internet gratuito a partir del 5 de octubre, en una primera etapa de 120 unidades.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 01, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Siete rutas del sistema de transporte público QroBús ofrecerán internet gratuito a bordo de sus unidades a partir del 5 de octubre, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Se trata de las rutas C69, T12, T11, T10, T09, T08 y T06, que se suman a la C52, donde el servicio ya opera y donde se hicieron pruebas con resultados favorables, detalló el funcionario.

La primera etapa contempla 120 unidades. La cobertura se ampliará de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de recursos que obtenga la AMEQ por la comercialización de espacios publicitarios en autobuses y estaciones.

El servicio no tendrá costo ni límite de tiempo mientras el pasajero permanezca a bordo. Tampoco habrá requisitos más allá de conectarse a la red.

Desde que comenzó la comercialización de esos espacios, la AMEQ ha recaudado alrededor de un millón de pesos por publicidad en unidades y estaciones. Cuanalo Santos sostuvo que esos recursos se han empleado en el pago del servicio de internet en las unidades.

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