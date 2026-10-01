Predial en Querétaro: 100% de descuento en multas y recargos

El beneficio rige del 1 al 31 de octubre y también elimina los recargos de Traslado de Dominio; el monto del impuesto debe pagarse.

Dos contribuyentes esperan atención frente a las cajas 3, 4 y 5 de una oficina municipal de Querétaro, en el contexto del descuento en predial.

El descuento solo cubre multas, recargos y gastos de ejecución; el monto del impuesto debe cubrirse conforme a la determinación fiscal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro descontará el 100% de las multas, los recargos y los gastos de ejecución del Impuesto Predial durante octubre, y el mismo porcentaje en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio, para quienes regularicen su adeudo del 1 al 31 de ese mes.

El secretario de Finanzas, Carlos León González, informó que el beneficio rige del 1 al 31 de octubre y aplica a quienes realicen la regularización dentro de ese periodo. El descuento cubre solo esos tres conceptos: el monto del impuesto debe pagarse conforme a la determinación fiscal correspondiente.

El Predial puede pagarse de forma presencial en Centro Cívico y en las siete delegaciones municipales, en los Recaudomóviles o en el sistema de pago en línea.

Dos contribuyentes realizan tr\u00e1mites de pie en m\u00f3dulos de atenci\u00f3n del Municipio de Quer\u00e9taro, en el contexto del descuento en predial de octubre. El beneficio de octubre se suma al Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial para casos de herencias. rotativo.com.mx

En Traslado de Dominio, el descuento alcanza únicamente a los recargos y a las operaciones que cumplan los requisitos de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026. Los trámites se realizan en el Portal Traslanet o de forma presencial ante la Dirección de Ingresos del Municipio.

León González explicó que el programa responde a una instrucción del alcalde Felifer Macías de "apoyar el bolsillo de las familias queretanas", para que quienes no han podido hacer el trámite se pongan al día sin una carga adicional por recargos, multas o gastos de ejecución.

La medida se suma a otros estímulos fiscales de la administración municipal, como el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial para casos de herencias.

Los requisitos, aclaraciones y casos particulares se atienden en Centro Cívico o en el teléfono 442 238 7700, extensiones 6372, 6373, 7726, 6374, 6352, 6354, 6355, 6349, 6350, 6351 y 6346.

gobierno impuestos predial

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