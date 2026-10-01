Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro descontará el 100% de las multas, los recargos y los gastos de ejecución del Impuesto Predial durante octubre, y el mismo porcentaje en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio, para quienes regularicen su adeudo del 1 al 31 de ese mes.
El secretario de Finanzas, Carlos León González, informó que el beneficio rige del 1 al 31 de octubre y aplica a quienes realicen la regularización dentro de ese periodo. El descuento cubre solo esos tres conceptos: el monto del impuesto debe pagarse conforme a la determinación fiscal correspondiente.
El Predial puede pagarse de forma presencial en Centro Cívico y en las siete delegaciones municipales, en los Recaudomóviles o en el sistema de pago en línea.
El beneficio de octubre se suma al Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial para casos de herencias. rotativo.com.mx
En Traslado de Dominio, el descuento alcanza únicamente a los recargos y a las operaciones que cumplan los requisitos de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026. Los trámites se realizan en el Portal Traslanet o de forma presencial ante la Dirección de Ingresos del Municipio.
León González explicó que el programa responde a una instrucción del alcalde Felifer Macías de "apoyar el bolsillo de las familias queretanas", para que quienes no han podido hacer el trámite se pongan al día sin una carga adicional por recargos, multas o gastos de ejecución.
La medida se suma a otros estímulos fiscales de la administración municipal, como el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial para casos de herencias.
Los requisitos, aclaraciones y casos particulares se atienden en Centro Cívico o en el teléfono 442 238 7700, extensiones 6372, 6373, 7726, 6374, 6352, 6354, 6355, 6349, 6350, 6351 y 6346.