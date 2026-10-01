Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro responsabilizó a Morena del huachicol fiscal, que una estimación ubica en 3.1 billones de pesos, y dijo que no quiere que algo similar se repita en el estado.

Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, retomó el cálculo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que sitúa el valor del huachicol fiscal entre 2018 y 2025 en 3.1 billones de pesos. Sostuvo que esa cantidad equivale a tres veces el costo conjunto del Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que le resulta inimaginable que nadie haya visto el boquete y se preguntó si acaso nadie quiso verlo. «Esta es la parte que Morena nos tiene que explicar», afirmó.

El dirigente panista vinculó el caso con Jorge Amílcar Olán, a quien describió como amigo íntimo de los hijos del expresidente y señalado en diversas investigaciones periodísticas por sus negocios y contratos gubernamentales.

Citó una publicación de The New York Times según la cual al menos dos agencias de seguridad de Estados Unidos examinan señalamientos de posibles vínculos de Olán y de Andy López Beltrán con el crimen organizado y con el contrabando de combustible.

En audios hechos públicos, afirmó Arango, Olán presume que los hijos del exmandatario lo ayudaron a conseguir contratos millonarios con el gobierno federal: obra del Tren Maya, obras en Petróleos Mexicanos y compra de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE. De facturas por 27,000 pesos, dijo, pasó a negocios multimillonarios en menos de seis años.

Según reportajes que citó, una empresa ligada a Olán fue denunciada por presunto huachicol fiscal, con una evasión estimada en 800 millones de pesos.

Sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recordó que su titular de entonces tenía el encargo de combatir el robo de hidrocarburos, el narcotráfico y la corrupción política.

«Nada de este atraco histórico hubiera sido posible sin la complicidad del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera», sostuvo.

Según el dirigente, ese funcionario dice haber presentado 10 denuncias, que estaban mal hechas porque la Fiscalía General de la República no les ha dado seguimiento.

Arango retomó además las palabras de Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien identificó como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y quien, según el panista, advirtió de presiones fiscales para el país y señaló tres boquetes: huachicol, facturación irregular y extorsión.

Para el dirigente del PAN, esos boquetes son consecuencia de la Cuarta Transformación y han permitido que exista una «nueva burocracia dorada» enriquecida a costa del erario.

Acción Nacional «va a cuidar a Querétaro», aseguró, y los gobiernos panistas han tenido la capacidad de afrontar los problemas del país.

«No queremos que el virus de la incompetencia llegue a nuestro estado», dijo, y agregó que «gobernar no es tapar los boquetes de corrupción».