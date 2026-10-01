Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- La Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Sonora, donde más de 4,878 elementos navales atienden a la población civil afectada por el fenómeno meteorológico Polo, informó la dependencia.
Como Autoridad Marítima Nacional, y por precaución ante el huracán Rachel, la Marina cerró a la navegación mayor los puertos de Manzanillo, Colima, y San Blas, Nayarit, y a la navegación menor el de Puerto Vallarta, Jalisco.
La Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, coordina el despliegue con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sus elementos realizan labores de reconocimiento, auxilio, evacuación preventiva, traslado de personas, limpieza de vialidades y retiro de escombros.
Mediante un puente aéreo con un helicóptero MI-17, personal naval entregó 200 despensas y cerca de 700 litros de agua potable en el poblado de Las Guásimas, Sonora, y realizó labores de reconocimiento y apoyo en las comunidades que lo requieren.
En Topolobampo, Sinaloa, el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón arribó a la Octava Zona Naval con 1,600 despensas, tres vehículos, maquinaria pesada como retroexcavadoras y más de 4,000 litros de agua potable. La Marina los destinó a las labores de apoyo y atención a la población afectada.
El huracán Rachel se localizaba aproximadamente a 100 millas náuticas (184 kilómetros) al este-noreste de Isla Socorro, Colima, y a 209 millas náuticas (388 kilómetros) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. En sus inmediaciones ocasionaba lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.
La Décima Sexta Zona Naval implementó el Plan Marina en su Fase de Auxilio por las fuertes lluvias, con una Brigada de Respuesta ante Emergencias (BRE) y vehículos en las zonas afectadas, en coordinación con Protección Civil y los tres órdenes de gobierno.
La Vigésima Zona Naval activó el Plan Marina en su Fase de Prevención y supervisa albergues en Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo y San Miguel del Puerto, Oaxaca. Mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para determinar las acciones necesarias ante posibles afectaciones.