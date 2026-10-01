Cuatro lesionados en secundaria Esperanza Cabrera están estables

Tres trabajadores administrativos y un estudiante podrían salir del hospital en dos o tres días, según el reporte médico de la Secretaría de Salud.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, habla con un micrófono durante un evento, sentada y con unos lentes en la mano.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, informó que los cuatro lesionados de la secundaria Esperanza Cabrera están estables y que podrían ser dados de alta en dos o tres días.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 01, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Los tres trabajadores administrativos y el estudiante de la secundaria Esperanza Cabrera que resultaron heridos con arma blanca se encuentran estables y fuera de peligro, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

La funcionaria explicó que, tras activarse los protocolos de atención en el plantel de Paseos de San Miguel, los tres trabajadores administrativos y un menor de edad fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

“Ellos están estables, están fuera de peligro. Todavía hace un momento hablamos con sus familiares, hablé con ellas y han estado ya en recuperación”, dijo Quintanar Mejía.

Señaló que se ha mantenido un acompañamiento cercano con las familias de las personas lesionadas y destacó la coordinación con la Secretaría de Salud del estado, a cargo de Martina Pérez Rendón, para conocer la evolución de los pacientes.

Detalló que durante la tarde y noche del 30 de septiembre permaneció en el Hospital del Niño y la Mujer para acompañar a los familiares del menor, y que también acudió al ISSSTE para mantenerse al tanto de los trabajadores hospitalizados.

La titular de la USEBEQ reiteró que la comunidad educativa lamenta los hechos y aseguró que el caso ha tenido seguimiento desde el primer momento.

Precisó que, de acuerdo con el reporte médico compartido por la Secretaría de Salud, si la recuperación continúa favorablemente, los lesionados podrían ser dados de alta en los próximos dos o tres días.

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