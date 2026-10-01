Día de Muertos dejaría derrama de 440 millones en Querétaro

.La ocupación hotelera promedio sería de 65% durante el puente del 1 y 2 de noviembre, con días de alrededor de 90% en el estado

Declaraciones sobre la derrama económica por Día de Muertos en Querétaro: una funcionaria habla con reporteros ante una pantalla con carteles de conciertos

La Secretaría de Turismo estatal prevé una ocupación hotelera promedio de 65% durante el puente del 1 y 2 de noviembre, con días de alrededor de 90% en el estado.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 01, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- La derrama económica del fin de semana de Día de Muertos en Querétaro se estima en 440 millones de pesos, un 10% más que la del año anterior, informó la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado.

La dependencia prevé una afluencia importante de visitantes durante el puente del 1 y 2 de noviembre.

La ocupación hotelera promedio se calcula en 65%; en determinados días podría llegar a 80% en el Centro Histórico y a alrededor de 90% en el estado, según la actividad turística.

La funcionaria señaló que la estimación contempla diversas actividades y que se espera aprovechar el fin de semana largo para impulsar la llegada de visitantes y el movimiento económico en el estado.

Vega Vázquez Mellado adelantó que durante las próximas dos semanas habrá anuncios y ruedas de prensa para presentar las actividades especiales de la temporada, que se realizarán de manera coordinada con los municipios.

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