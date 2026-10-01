Feria Ganadera 2026: operativo con Ejército y Guardia Nacional

La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezará el dispositivo con policías municipales; Gobierno estatal participará en la regulación de la venta de alcohol.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, informa sobre el operativo de seguridad de la Feria Ganadera 2026.

El operativo se coordinará con los organizadores de la feria y las áreas de seguridad del estado.

Protección Civil El Marqués
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 01, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tendrá un operativo especial de seguridad en el que participarán corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, informó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezará el dispositivo, a cargo del secretario Iovan Elías Pérez Hernández, en coordinación con los organizadores de la feria y con las distintas áreas de seguridad del estado.

Participarán las policías municipales de la zona metropolitana, además de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

El objetivo, de acuerdo con el funcionario, es garantizar que el evento se desarrolle como un espacio familiar y seguro.

La Secretaría de Gobierno estatal participará en la regulación de la venta de bebidas alcohólicas durante la feria. Los horarios se mantendrán igual que el año pasado: la operación general concluirá a la 1:30 de la madrugada y la venta de alcohol tendrá como límite las 3:00 horas, conforme a los horarios establecidos en el estado.

Gudiño Torres llamó a la ciudadanía a acudir a la Feria Ganadera 2026 y disfrutar de sus actividades de manera pacífica. Señaló que se mantendrá una coordinación permanente con los organizadores y las corporaciones de seguridad para prevenir hechos de violencia.

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