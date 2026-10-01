Querétaro, 1 de octubre de 2026.- La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tendrá un operativo especial de seguridad en el que participarán corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, informó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezará el dispositivo, a cargo del secretario Iovan Elías Pérez Hernández, en coordinación con los organizadores de la feria y con las distintas áreas de seguridad del estado.

Participarán las policías municipales de la zona metropolitana, además de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

El objetivo, de acuerdo con el funcionario, es garantizar que el evento se desarrolle como un espacio familiar y seguro.

La Secretaría de Gobierno estatal participará en la regulación de la venta de bebidas alcohólicas durante la feria. Los horarios se mantendrán igual que el año pasado: la operación general concluirá a la 1:30 de la madrugada y la venta de alcohol tendrá como límite las 3:00 horas, conforme a los horarios establecidos en el estado.

Gudiño Torres llamó a la ciudadanía a acudir a la Feria Ganadera 2026 y disfrutar de sus actividades de manera pacífica. Señaló que se mantendrá una coordinación permanente con los organizadores y las corporaciones de seguridad para prevenir hechos de violencia.