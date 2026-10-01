Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El transporte público entre el Centro Cultural Gómez Morín y la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 será gratuito del 13 al 30 de noviembre, con unidades de QroBús que no exigirán tarjeta ni identificación para abordar, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Cuanalo Santos detalló que los autobuses saldrán con una frecuencia de entre 20 y 30 minutos, harán un recorrido de aproximadamente 20 a 25 minutos por el carril confinado de avenida Constituyentes para agilizar los traslados y dejarán a los pasajeros prácticamente en la entrada del recinto ferial. El servicio busca facilitar el traslado de los asistentes.

Funcionará de lunes a miércoles, de las 11 de la mañana a las 12:30 de la noche. De jueves a domingo se extenderá hasta la 1:30 de la mañana.

Para quienes asistan a los espectáculos del Palenque habrá transporte gratuito directo hacia la Alameda, con salidas hasta las 2:30 de la madrugada.

El titular de la AMEQ anunció también un nuevo esquema de taxi colectivo, denominado taxi de ruta, que saldrá del Centro Cultural Gómez Morín con una tarifa de 25 pesos por pasajero y capacidad de hasta cuatro usuarios por unidad.

Durante la edición anterior de la feria, recordó Cuanalo Santos, QroBús trasladó a alrededor de 113 mil personas. Este año se buscará nuevamente ofrecer alternativas de movilidad seguras, cómodas y económicas para los visitantes.