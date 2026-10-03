San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El municipio firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Querétaro para reforzar las capacidades técnicas de su personal y de los agremiados con la oferta de capacitación de la Cámara.
El instrumento también prevé que una parte de los recursos de obra respalde el trabajo del Sistema Municipal DIF.
La firma ocurrió durante el encuentro del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, con afiliados a la CMIC, en el décimo día de actividades de su Quinto Informe de Gobierno.
Lo acompañó su esposa, Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Cabrera Valencia dijo que el municipio se suma a una iniciativa de la Cámara, cuyos alcances explicó el presidente de la CMIC Querétaro, Álvaro Ugalde.
“La profesionalización es un gran beneficio para todas y todos, no solamente para los asociados, para los colegiados, para quienes integran la Cámara, sino para los resultados que ustedes darán en beneficio de todas las familias de San Juan del Río, a quienes sirven”, afirmó.
Ante los afiliados, el presidente municipal informó que en el último año el Gobierno Municipal invirtió cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública.
El 71% de esa inversión, dijo, se destinó a mejorar la movilidad en calles, servicios e infraestructura, para los traslados y las condiciones en colonias y comunidades.
Detalló que se realizaron 1,440 acciones de alumbrado y se construyeron 4,539 metros de nuevas tomas de agua, 900 metros de electrificación y 3,488 metros de drenaje, además de rehabilitar 52 mil metros cuadrados de pavimento.
Sobre el Programa Raíces del Agua, expuso que el municipio recupera zonas estratégicas junto con las comunidades para favorecer la infiltración del agua y conservar el territorio. Hasta ahora participan 11 ejidos y se han intervenido 129 hectáreas.
Para dar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, Cabrera Valencia informó que se entregaron más de 730 escrituras mediante la regularización de asentamientos y subdivisiones familiares.
Agregó que concluyó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.