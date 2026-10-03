San Juan del Río y la CMIC firman convenio de capacitación

El presidente municipal informó una inversión de cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública en el último año.

Cuatro personas muestran carpetas con el convenio firmado entre la CMIC Querétaro y el municipio de San Juan del Río

El convenio permitirá reforzar las capacidades técnicas del personal del municipio y de los agremiados con la oferta de capacitación de la Cámara.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El municipio firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Querétaro para reforzar las capacidades técnicas de su personal y de los agremiados con la oferta de capacitación de la Cámara.

El instrumento también prevé que una parte de los recursos de obra respalde el trabajo del Sistema Municipal DIF.

La firma ocurrió durante el encuentro del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, con afiliados a la CMIC, en el décimo día de actividades de su Quinto Informe de Gobierno.

Lo acompañó su esposa, Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Cabrera Valencia dijo que el municipio se suma a una iniciativa de la Cámara, cuyos alcances explicó el presidente de la CMIC Querétaro, Álvaro Ugalde.

“La profesionalización es un gran beneficio para todas y todos, no solamente para los asociados, para los colegiados, para quienes integran la Cámara, sino para los resultados que ustedes darán en beneficio de todas las familias de San Juan del Río, a quienes sirven”, afirmó.

Ante los afiliados, el presidente municipal informó que en el último año el Gobierno Municipal invirtió cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública.

El 71% de esa inversión, dijo, se destinó a mejorar la movilidad en calles, servicios e infraestructura, para los traslados y las condiciones en colonias y comunidades.

Detalló que se realizaron 1,440 acciones de alumbrado y se construyeron 4,539 metros de nuevas tomas de agua, 900 metros de electrificación y 3,488 metros de drenaje, además de rehabilitar 52 mil metros cuadrados de pavimento.

Sobre el Programa Raíces del Agua, expuso que el municipio recupera zonas estratégicas junto con las comunidades para favorecer la infiltración del agua y conservar el territorio. Hasta ahora participan 11 ejidos y se han intervenido 129 hectáreas.

Para dar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, Cabrera Valencia informó que se entregaron más de 730 escrituras mediante la regularización de asentamientos y subdivisiones familiares.

Agregó que concluyó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

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