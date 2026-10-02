Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) entregó 11.5 toneladas de suplemento alimenticio a 70 apicultores de la Sierra Gorda, de los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, como apoyo emergente.
El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, encabezó la entrega. Explicó que el programa apoya a quienes producen en condiciones de temporal, se han visto afectados por factores naturales y consideran los suplementos alimenticios, según la región, una alternativa para contar con el insumo que les permita mantener su producción.
El apoyo emergente se dirige a productores que trabajan en condiciones de temporal y se han visto afectados por factores naturales, explicó Rosendo Anaya Aguilar.Anaya Aguilar dijo que el Gobierno del Estado tiene “muy presentes” a sectores más pequeños: acuicultores, apicultores, cunicultores, ganaderos y agricultores. “En todos los casos buscamos el poderles ayudar”, señaló.
En representación de los apicultores de la Sierra Gorda, Alma Flores, de la Asociación Apícola Sierra Gorda, reiteró la importancia de la labor de quienes producen miel y derivados. Subrayó que el apoyo será fructífero.
Flores recordó que el apoyo también llegó el año pasado y el antepasado, y pidió transmitir su agradecimiento al gobernador “por mandarnos este apoyo acá para nuestras abejitas”.
Contó que habían estado secos: “se nos secó el campo” y las milpas, que daban polen a las abejas, “se nos fueron para abajo”. Ahora cayó “tantita lluvia”, dijo, y con ella “hay que esperar lo mejor para nuestras abejitas”.