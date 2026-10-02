SEDEA entrega 11.5 toneladas de suplemento a 70 apicultores

Alma Flores, de la Asociación Apícola Sierra Gorda, dijo que “se nos secó el campo” y que las milpas “se nos fueron para abajo”.

Dos personas sostienen una placa de Suplemento alimenticio para abejas durante la entrega de apoyo de la SEDEA a apicultores

La SEDEA entregó 11.5 toneladas de suplemento alimenticio a 70 apicultores de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) entregó 11.5 toneladas de suplemento alimenticio a 70 apicultores de la Sierra Gorda, de los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, como apoyo emergente.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, encabezó la entrega. Explicó que el programa apoya a quienes producen en condiciones de temporal, se han visto afectados por factores naturales y consideran los suplementos alimenticios, según la región, una alternativa para contar con el insumo que les permita mantener su producción.

Grupo posa con la placa de Suplemento alimenticio para abejas en la entrega de apoyos de la SEDEA a apicultores El apoyo emergente se dirige a productores que trabajan en condiciones de temporal y se han visto afectados por factores naturales, explicó Rosendo Anaya Aguilar.

Anaya Aguilar dijo que el Gobierno del Estado tiene “muy presentes” a sectores más pequeños: acuicultores, apicultores, cunicultores, ganaderos y agricultores. “En todos los casos buscamos el poderles ayudar”, señaló.

En representación de los apicultores de la Sierra Gorda, Alma Flores, de la Asociación Apícola Sierra Gorda, reiteró la importancia de la labor de quienes producen miel y derivados. Subrayó que el apoyo será fructífero.

Flores recordó que el apoyo también llegó el año pasado y el antepasado, y pidió transmitir su agradecimiento al gobernador “por mandarnos este apoyo acá para nuestras abejitas”.

Contó que habían estado secos: “se nos secó el campo” y las milpas, que daban polen a las abejas, “se nos fueron para abajo”. Ahora cayó “tantita lluvia”, dijo, y con ella “hay que esperar lo mejor para nuestras abejitas”.

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