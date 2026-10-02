Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La octava edición de la exposición fotográfica “Piel Viva” ya puede verse en la periferia de la Alameda Hidalgo, donde permanecerá durante todo octubre con imágenes de mujeres que superaron el cáncer de mama.
El fotógrafo Demian Chávez es el autor de la muestra, que impulsa Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama (MUCCAM), que la plantea como herramienta de sanación y visibilidad impulsada por artistas plásticas visuales, dentro de las actividades de octubre, mes de concientización sobre la prevención de esta enfermedad.
Las fotografías se montaron en paneles sobre la reja del parque.
Durante la inauguración, realizada bajo la lluvia, Fabiola Fajardo Rojo, directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF (SEDIF), pidió a las mujeres cuidar su salud todo el año y acudir al médico ante cualquier síntoma o dolor. Dijo que la exposición busca crear conciencia sobre los beneficios de una detección temprana y un diagnóstico oportuno.
Las fotografías de la muestra son del fotógrafo Demian Chávez, autor de la exposición que impulsa MUCCAM. rotativo.com.mx
Fajardo expresó su admiración por el trabajo de MUCCAM y habló de “estas hermosas fotografías que demuestran las ganas de vivir”.
Alicia Guadalupe Fosado García, vicepresidenta de MUCCAM, destacó la importancia de que las mujeres se realicen una mastografía, una exploración o incluso un ultrasonido, estudios que, afirmó, pueden hacer la diferencia para detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar la vida.
Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Querétaro, comentó que existen instancias con especialistas que pueden ayudarlas y que siempre hay alguien que las acompaña en el proceso para que no se sientan solas.
Estuvieron presentes alumnas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), voluntarias de MUCCAM y sobrevivientes del cáncer de mama.