Exposición Piel Viva estará en la Alameda Hidalgo todo octubre

Impulsada por MUCCAM, la muestra forma parte de las actividades de octubre, mes de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

Panel de la exposición fotográfica Piel Viva en la reja de la Alameda Hidalgo, Querétaro, con un grupo de mujeres

La octava edición de Piel Viva permanecerá durante todo octubre en la periferia de la Alameda Hidalgo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La octava edición de la exposición fotográfica “Piel Viva” ya puede verse en la periferia de la Alameda Hidalgo, donde permanecerá durante todo octubre con imágenes de mujeres que superaron el cáncer de mama.

El fotógrafo Demian Chávez es el autor de la muestra, que impulsa Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama (MUCCAM), que la plantea como herramienta de sanación y visibilidad impulsada por artistas plásticas visuales, dentro de las actividades de octubre, mes de concientización sobre la prevención de esta enfermedad.

Las fotografías se montaron en paneles sobre la reja del parque.

Durante la inauguración, realizada bajo la lluvia, Fabiola Fajardo Rojo, directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF (SEDIF), pidió a las mujeres cuidar su salud todo el año y acudir al médico ante cualquier síntoma o dolor. Dijo que la exposición busca crear conciencia sobre los beneficios de una detección temprana y un diagnóstico oportuno.

Panel de la exposici\u00f3n fotogr\u00e1fica Piel Viva en la reja de la Alameda Hidalgo, Quer\u00e9taro, con un grupo de mujeres Las fotografías de la muestra son del fotógrafo Demian Chávez, autor de la exposición que impulsa MUCCAM. rotativo.com.mx

Fajardo expresó su admiración por el trabajo de MUCCAM y habló de “estas hermosas fotografías que demuestran las ganas de vivir”.

Alicia Guadalupe Fosado García, vicepresidenta de MUCCAM, destacó la importancia de que las mujeres se realicen una mastografía, una exploración o incluso un ultrasonido, estudios que, afirmó, pueden hacer la diferencia para detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar la vida.

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Querétaro, comentó que existen instancias con especialistas que pueden ayudarlas y que siempre hay alguien que las acompaña en el proceso para que no se sientan solas.

Estuvieron presentes alumnas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), voluntarias de MUCCAM y sobrevivientes del cáncer de mama.

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