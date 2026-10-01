Juan Villoro gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2026

El jurado del galardón de la Secretaría de Cultura y la UNAM resolvió por unanimidad; el premio incluye 125 mil dólares y un diploma.

Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes 2026 dotado con 125 mil dólares.

El premio incluye 125 mil dólares, un diploma y la reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 01, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- El escritor y periodista mexicano Juan Villoro ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026, que otorgan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El jurado resolvió por unanimidad y dio a conocer el fallo el 30 de septiembre. De acuerdo con la Gaceta UNAM, distinguió al autor por "la amplitud y alcance de su obra", que recorre distintos géneros, y por su capacidad de poner en diálogo el presente con la tradición desde una perspectiva humanista marcada por el humor y la ironía.

Los jurados reconocieron también su influencia como formador de nuevos lectores y su presencia en el ensayo y el periodismo hispanoamericano.

Integraron el jurado el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el escritor David Toscana y la escritora nicaragüense Gioconda Belli, ganadora de la edición 2025.

El premio está dotado con 125 mil dólares, un diploma y la reproducción de una obra escultórica del artista Vicente Rojo, informó EFE.

Villoro nació en la Ciudad de México. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y desde joven se vinculó con los talleres literarios de la UNAM. Ha sido escritor, periodista, ensayista, dramaturgo, guionista, editor y docente.

Entre sus libros figuran El disparo de argón, El testigo, Dios es redondo, El libro salvaje y No soy un robot, además de volúmenes de cuentos, crónicas y ensayos.

El testigo obtuvo el Premio Herralde en 2004.

Con este fallo, Villoro se convierte en el undécimo ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes, creado en 2012 para reconocer a autores cuya obra escrita en español contribuya al patrimonio literario universal. Antes lo recibieron Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Margo Glantz, Elena Poniatowska y Gioconda Belli, según EFE.

Nació el 24 de septiembre de 1956; el fallo llegó seis días después de que cumpliera 70 años.

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