San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- Mujeres que han vivido violencia de género compartirán sus testimonios en el décimo Congreso de la Mujer, que el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer (CEFIM) realizará el 24 de octubre en el Auditorio CE.CU.CO. de San Juan del Río.

El encuentro se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas bajo el lema “Fortalecidos por dentro, unidos en comunidad”.

La prevención de la violencia de género será uno de los ejes del programa, con ponentes que compartirán sus propias experiencias y ofrecerán herramientas para identificar situaciones de riesgo y conocer alternativas de apoyo.

Integrantes de la asociación Freedom darán orientación a madres y padres de familia sobre los peligros que sus hijos pueden enfrentar en videojuegos y redes sociales, en particular situaciones de manipulación, captación o contacto con personas desconocidas.

El Congreso de la Mujer de CEFIM se realizará el 24 de octubre, de 8:00 a 15:00 horas, en el Auditorio CE.CU.CO. rotativo.com.mx

Según CEFIM, la orientación busca que las familias reconozcan señales de alerta y acompañen el uso de plataformas digitales de niñas, niños y adolescentes.

Durante el congreso habrá asesoramiento legal y acompañamiento psicológico sin costo.

Los organizadores estiman una asistencia de mil 800 personas. La entrada es gratuita, pero quienes asistan deberán contar con un pase de acceso para ingresar al recinto.