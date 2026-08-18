SEDEA entrega apoyos a 149 productores de la Sierra Gorda queretana

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario formalizó la autorización de insumos y herramientas en una gira que recorrió Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles.

Secretario Rosendo Anaya entrega oficio de autorización a productor con sombrero en la Sierra Gorda de Querétaro

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, durante la entrega de oficios de autorización en la Sierra Gorda queretana. 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 18 de agosto de 2026.- Los cuatro municipios de la Sierra Gorda queretana recibieron oficios de autorización de insumos y herramientas por cinco millones 440 mil pesos en beneficio de 149 productores de la región, según informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA) durante una gira de trabajo encabezada por el secretario Rosendo Anaya Aguilar.

La gira recorrió Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, municipios de una región con actividad agropecuaria diversificada que la SEDEA ha señalado en distintas ocasiones como prioritaria dentro de su estrategia de atención al campo. En cada localidad se hizo entrega de los documentos que formalizan el acceso a los apoyos. Rotativo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los recursos quedan destinados a la adquisición de insumos y herramientas para el trabajo agropecuario, aunque la fuente no desglosó el monto por municipio ni especificó los productos o instrumentos que comprende cada apoyo autorizado.

Anaya Aguilar señaló que los apoyos corresponden a las necesidades particulares de cada productor y que los recursos estarán pronto en sus manos para facilitar las actividades del campo y fortalecer el trabajo diario.

La entrega de los oficios de autorización en campo sigue la línea de una estrategia de la administración actual que ha destinado recursos en efectivo e implementos a productores de distintas regiones del estado.

En enero de 2026, el propio secretario aseguró que el gobierno estatal mantendría una estrecha cercanía con los productores agrícolas durante este año, en cumplimiento con las instrucciones del gobernador Mauricio Kuri. RotativoRotativo

La fuente no proporcionó el desglose de productores por municipio, el tipo de insumos o herramientas contemplados ni los plazos de entrega material de los bienes una vez formalizados los oficios de autorización.

Secretario Anaya Aguilar estrecha mano de productora mientras entrega oficio bajo techo en evento Sierra Gorda

Anaya Aguilar entrega oficio de autorización a una productora durante la gira por la Sierra Gorda. 18 de agosto de 2026.
Grupo de productores y funcionarios muestran oficios de autorizaci\u00f3n bajo techo met\u00e1lico en Sierra Gorda Quer\u00e9taro

Productores y funcionarios de los municipios de la Sierra Gorda con los oficios de autorización de insumos. 18 de agosto de 2026.
Secretario Anaya Aguilar ante productores sentados en asamblea con lona Aqu\u00ed Contigo Apoyamos al Campo Sierra Gorda

El secretario Anaya Aguilar durante la asamblea con productores de la Sierra Gorda en la gira del 18 de agosto de 2026.

sedea gobierno productores apoyos sociales

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