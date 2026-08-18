Landa de Matamoros, 18 de agosto de 2026.- Los cuatro municipios de la Sierra Gorda queretana recibieron oficios de autorización de insumos y herramientas por cinco millones 440 mil pesos en beneficio de 149 productores de la región, según informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA) durante una gira de trabajo encabezada por el secretario Rosendo Anaya Aguilar.
La gira recorrió Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, municipios de una región con actividad agropecuaria diversificada que la SEDEA ha señalado en distintas ocasiones como prioritaria dentro de su estrategia de atención al campo. En cada localidad se hizo entrega de los documentos que formalizan el acceso a los apoyos. Rotativo
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los recursos quedan destinados a la adquisición de insumos y herramientas para el trabajo agropecuario, aunque la fuente no desglosó el monto por municipio ni especificó los productos o instrumentos que comprende cada apoyo autorizado.
Anaya Aguilar señaló que los apoyos corresponden a las necesidades particulares de cada productor y que los recursos estarán pronto en sus manos para facilitar las actividades del campo y fortalecer el trabajo diario.
La entrega de los oficios de autorización en campo sigue la línea de una estrategia de la administración actual que ha destinado recursos en efectivo e implementos a productores de distintas regiones del estado.
En enero de 2026, el propio secretario aseguró que el gobierno estatal mantendría una estrecha cercanía con los productores agrícolas durante este año, en cumplimiento con las instrucciones del gobernador Mauricio Kuri. RotativoRotativo
La fuente no proporcionó el desglose de productores por municipio, el tipo de insumos o herramientas contemplados ni los plazos de entrega material de los bienes una vez formalizados los oficios de autorización.
Anaya Aguilar entrega oficio de autorización a una productora durante la gira por la Sierra Gorda. 18 de agosto de 2026.
Productores y funcionarios de los municipios de la Sierra Gorda con los oficios de autorización de insumos. 18 de agosto de 2026.
El secretario Anaya Aguilar durante la asamblea con productores de la Sierra Gorda en la gira del 18 de agosto de 2026.