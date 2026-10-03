Operativos en San Juan del Río: siete a fiscalías, 18 remitidos

Los recorridos incluyeron El Rodeo, Los Frailes, tres fraccionamientos y las carreteras federales 45 y 55, en la zona limítrofe con Hidalgo, según la SSPM.

Patrullas de la Policía Estatal con torretas encendidas durante la vigilancia en San Juan del Río

Los operativos se realizaron de manera coordinada con la Policía Estatal y corporaciones municipales, informó la SSPM. Las personas puestas a disposición se presumen inocentes en tanto la autoridad competente resuelva su situación jurídica.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 02, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- Los operativos de vigilancia en comunidades, fraccionamientos y tramos carreteros de San Juan del Río dejaron siete personas puestas a disposición de fiscalías y 18 remitidas al Juzgado Cívico Municipal por faltas administrativas, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La SSPM precisó que las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con la Policía Estatal y corporaciones municipales.

Entre los sitios recorridos están El Rodeo y Los Frailes, además de los fraccionamientos Haciendas de San Juan, Fundadores y Loma Alta. El despliegue alcanzó también la zona limítrofe con el estado de Hidalgo, donde las corporaciones hicieron recorridos preventivos sobre las carreteras federales 45 y 55.

De las siete personas puestas a disposición, seis quedaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro y una ante la Fiscalía General de la República, por hechos posiblemente constitutivos de delito.

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