San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- Los operativos de vigilancia en comunidades, fraccionamientos y tramos carreteros de San Juan del Río dejaron siete personas puestas a disposición de fiscalías y 18 remitidas al Juzgado Cívico Municipal por faltas administrativas, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La SSPM precisó que las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con la Policía Estatal y corporaciones municipales.

Entre los sitios recorridos están El Rodeo y Los Frailes, además de los fraccionamientos Haciendas de San Juan, Fundadores y Loma Alta. El despliegue alcanzó también la zona limítrofe con el estado de Hidalgo, donde las corporaciones hicieron recorridos preventivos sobre las carreteras federales 45 y 55.

De las siete personas puestas a disposición, seis quedaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro y una ante la Fiscalía General de la República, por hechos posiblemente constitutivos de delito.