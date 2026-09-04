San Juan del Río: 24 al Juzgado Cívico y 2 a la FGE

El despliegue de SSPM, Policía Estatal, Guardia Nacional y SEDENA se concentró en puntos clave del municipio y la zona limítrofe con Hidalgo.

Elementos de la SSPM, Ejército y Guardia Nacional en operativo de seguridad en San Juan del Río

El operativo interinstitucional, con SSPM, Policía Estatal, Guardia Nacional y SEDENA, dejó 24 personas remitidas al Juzgado Cívico y 2 puestas a disposición de la FGE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Un operativo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Policía Estatal de Querétaro, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de la región dejó como resultado 24 personas remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y 2 puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con información difundida por la corporación municipal.

El despliegue se concentró en Palmillas, Aquiles Serdán, La Llave, La Valla, La Estancia, Loma Linda y San Germán, además de la zona urbana en Colonia Centro, San Cayetano, Barrio de la Cruz, Paseo de los Abuelos y Puente de la Historia.

La presencia policiaco-militar también se extendió a la carretera estatal 122, el fraccionamiento El Pedregoso, Las Águilas y la zona limítrofe con el estado de Hidalgo.

Según la SSPM, el objetivo del operativo es inhibir conductas constitutivas de delito y mantener el orden en el municipio, mediante la suma de capacidades e inteligencia de las corporaciones participantes.

seguridad criminalidad sucesos

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