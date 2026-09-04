San Juan del Río, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Un operativo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Policía Estatal de Querétaro, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de la región dejó como resultado 24 personas remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y 2 puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con información difundida por la corporación municipal.
El despliegue se concentró en Palmillas, Aquiles Serdán, La Llave, La Valla, La Estancia, Loma Linda y San Germán, además de la zona urbana en Colonia Centro, San Cayetano, Barrio de la Cruz, Paseo de los Abuelos y Puente de la Historia.
La presencia policiaco-militar también se extendió a la carretera estatal 122, el fraccionamiento El Pedregoso, Las Águilas y la zona limítrofe con el estado de Hidalgo.
Según la SSPM, el objetivo del operativo es inhibir conductas constitutivas de delito y mantener el orden en el municipio, mediante la suma de capacidades e inteligencia de las corporaciones participantes.