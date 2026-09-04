Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- Una jueza de control de la Ciudad de México reclasificó como feminicidio el crimen de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada en 2016, y vinculó a proceso a Arturo "N", señalado como responsable del ataque.
La resolución se dio durante la audiencia de continuación celebrada en los juzgados de Doctor Lavista, casi una década después del asesinato. El Ministerio Público había formulado inicialmente la imputación por homicidio calificado, decisión que generó protestas de colectivos trans tras la primera audiencia, realizada el 1 de septiembre.
Paola Buenrostro, trabajadora sexual de 25 años, fue asesinada la madrugada del 30 de septiembre de 2016 en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, luego de abordar el vehículo de un cliente identificado después como Arturo "N". Según la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima pidió auxilio a sus compañeras antes de que se escucharan dos disparos; al acercarse al automóvil, las mujeres encontraron a Paola herida en el asiento del copiloto y lograron retener al agresor hasta la llegada de la policía. Un juez ordenó su libertad 48 horas después por falta de elementos para vincularlo a proceso, y Arturo "N" permaneció prófugo hasta su detención el 31 de agosto en Nicolás Romero, Estado de México.
La Fiscalía explicó que la primera imputación se formuló como homicidio porque la orden de aprehensión se obtuvo en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y el delito de transfeminicidio no existía todavía en la legislación capitalina. La institución se comprometió entonces a fortalecer la investigación para solicitar la reclasificación en etapas posteriores del proceso.
La jueza fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa contra Arturo "N". Durante la audiencia, la autoridad judicial reconoció el trabajo sexual que ejercían Paola Buenrostro y su amiga Kenya Cuevas, así como el papel de la comunidad social en la búsqueda de justicia.
El caso de Paola Buenrostro fue reconocido en 2019 por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como el primer transfeminicidio documentado en la ciudad y dio origen, en 2024, a la Ley Paola Buenrostro, que tipificó el transfeminicidio en el Código Penal capitalino con penas de entre 35 y 70 años de prisión.
Se presume la inocencia de Arturo "N" en tanto la autoridad judicial no resuelva en definitiva su responsabilidad penal.