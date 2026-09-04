Guerrero, 4 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP), detuvieron a 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó el Gabinete de Seguridad de México.
Las detenciones se derivaron de órdenes de cateo y de aprehensión ejecutadas en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en la región de La Montaña de Guerrero.
Una de las instalaciones catedas durante el operativo que derivó en 66 detenciones en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.Foto: X @GabSeguridadMX
Entre los detenidos está Simitrio "N", director de Movilidad y Transporte del municipio de Tlapa de Comonfort, señalado por el delito de extorsión, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.
Durante el operativo se aseguraron 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y cuatro vehículos oficiales, precisó la misma fuente.
Con estas detenciones, el Gabinete de Seguridad señaló que se fortalecen las labores de inteligencia e investigación contra la extorsión y la impunidad en la entidad.
EN CIFRAS
- 66 personas detenidas
- 3 municipios con cateos y aprehensiones: Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac
- 284 armas de fuego aseguradas
- 44 teléfonos celulares asegurados
- 4 vehículos oficiales asegurados