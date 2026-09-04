Detienen a director municipal y 65 más por extorsión en Guerrero

Entre los detenidos está el director de Movilidad y Transporte de Tlapa de Comonfort, señalado por extorsión

Persona detenida con los ojos cubiertos durante el operativo contra la extorsión en Guerrero.

Uno de los 66 detenidos que, según el Gabinete de Seguridad, no acreditaron su calidad de policías. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: X @GabSeguridadMX
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Guerrero, 4 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP), detuvieron a 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó el Gabinete de Seguridad de México.

Las detenciones se derivaron de órdenes de cateo y de aprehensión ejecutadas en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en la región de La Montaña de Guerrero.

Elemento de seguridad resguarda instalaciones durante los cateos del operativo contra la extorsi\u00f3n en Guerrero. Una de las instalaciones catedas durante el operativo que derivó en 66 detenciones en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.Foto: X @GabSeguridadMX

Entre los detenidos está Simitrio "N", director de Movilidad y Transporte del municipio de Tlapa de Comonfort, señalado por el delito de extorsión, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.

Durante el operativo se aseguraron 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y cuatro vehículos oficiales, precisó la misma fuente.

Con estas detenciones, el Gabinete de Seguridad señaló que se fortalecen las labores de inteligencia e investigación contra la extorsión y la impunidad en la entidad.

EN CIFRAS

  • 66 personas detenidas
  • 3 municipios con cateos y aprehensiones: Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac
  • 284 armas de fuego aseguradas
  • 44 teléfonos celulares asegurados
  • 4 vehículos oficiales asegurados
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