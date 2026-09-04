Michoacán, 4 de septiembre de 2026.- Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Brayan "N", Cristian "N", Jair "N" y Miguel "N" por su responsabilidad penal en los delitos de posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia se dictó en audiencia de procedimiento abreviado, con las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). El tribunal impuso una pena de seis años y ocho meses de prisión para cada uno de los cuatro procesados.

La detención ocurrió en mayo de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Marina), detuvieron en flagrancia a las cuatro personas en Chinicuila, camino al poblado de San Juan Huitzontla, Michoacán.

En esa acción se aseguraron cinco armas de fuego largas, un chaleco balístico con siglas de un grupo del crimen organizado, un casco balístico color negro y equipo táctico adicional.

Los cuatro sentenciados quedaron recluidos en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, en Michoacán.