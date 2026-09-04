Michoacán, 4 de septiembre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria a dos ejemplares de tigre de Bengala (Panthera tigris) localizados en la localidad de La Parota, municipio de Coalcomán, sin que nadie acreditara su legal procedencia, posesión o propiedad.
Los felinos —una hembra de dos años y un macho de ocho meses— fueron hallados en corrales delimitados con malla ciclónica y techados con lámina, sin presencia de persona alguna en el sitio. Ambos presentaban obesidad, cuadros de deshidratación y conductas estereotipadas, es decir, movimientos repetitivos asociados al confinamiento; ninguno tenía marcaje de identificación.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) avistó a los dos ejemplares durante recorridos de prevención y disuasión del delito del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Al tratarse de ejemplares de vida silvestre, solicitaron la presencia de la Profepa.
Los felinos presentaban obesidad, deshidratación y conductas estereotipadas por permanecer confinados en instalaciones sin higiene ni mantenimiento, constató la Profepa durante la intervención.Foto: PROFEPA
En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la dependencia federal llevó a cabo el aseguramiento precautorio de los dos tigres, luego de que durante la diligencia no se presentó persona alguna que acreditara su legal procedencia, posesión o que reclamara su propiedad.
Los dos ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo en Morelia, donde quedaron bajo depositaría y resguardo con la finalidad de garantizar su bienestar, integridad física y atención especializada, además de prevenir cualquier riesgo derivado de su permanencia en el sitio donde fueron localizados.
El tigre de Bengala es una especie exótica incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que agrupa a las especies cuyo comercio internacional está sujeto a medidas estrictas de regulación y control.
La Profepa dará seguimiento a la situación jurídica de los ejemplares y, con base en valoraciones médicas y técnicas, determinará las acciones subsecuentes conforme a las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre.