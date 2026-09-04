Profepa asegura dos tigres de Bengala en Coalcomán, Michoacán

Los felinos, una hembra de dos años y un macho de ocho meses, presentaban obesidad, deshidratación y conductas estereotipadas por el confinamiento.

Tigre de Bengala enjaulado sobre camioneta de Profepa durante su aseguramiento en Coalcomán, Michoacán.

Los dos ejemplares, una hembra de dos años y un macho de ocho meses, fueron trasladados a una Unidad de Manejo en Morelia tras el aseguramiento precautorio realizado por la Profepa en La Parota, Coalcomán.

Foto: PROFEPA
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Michoacán, 4 de septiembre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria a dos ejemplares de tigre de Bengala (Panthera tigris) localizados en la localidad de La Parota, municipio de Coalcomán, sin que nadie acreditara su legal procedencia, posesión o propiedad.

Los felinos —una hembra de dos años y un macho de ocho meses— fueron hallados en corrales delimitados con malla ciclónica y techados con lámina, sin presencia de persona alguna en el sitio. Ambos presentaban obesidad, cuadros de deshidratación y conductas estereotipadas, es decir, movimientos repetitivos asociados al confinamiento; ninguno tenía marcaje de identificación.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) avistó a los dos ejemplares durante recorridos de prevención y disuasión del delito del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Al tratarse de ejemplares de vida silvestre, solicitaron la presencia de la Profepa.

Personal de Profepa, Marina y Ej\u00e9rcito traslada a un tigre de Bengala en un corral de Coalcom\u00e1n, Michoac\u00e1n. Los felinos presentaban obesidad, deshidratación y conductas estereotipadas por permanecer confinados en instalaciones sin higiene ni mantenimiento, constató la Profepa durante la intervención.Foto: PROFEPA

En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la dependencia federal llevó a cabo el aseguramiento precautorio de los dos tigres, luego de que durante la diligencia no se presentó persona alguna que acreditara su legal procedencia, posesión o que reclamara su propiedad.

Los dos ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo en Morelia, donde quedaron bajo depositaría y resguardo con la finalidad de garantizar su bienestar, integridad física y atención especializada, además de prevenir cualquier riesgo derivado de su permanencia en el sitio donde fueron localizados.

El tigre de Bengala es una especie exótica incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que agrupa a las especies cuyo comercio internacional está sujeto a medidas estrictas de regulación y control.

La Profepa dará seguimiento a la situación jurídica de los ejemplares y, con base en valoraciones médicas y técnicas, determinará las acciones subsecuentes conforme a las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre.

medio ambiente michoacán profepa tigre de bengala vida silvestre

Reciente

Claudia Sheinbaum Pardo en podio durante conferencia matutina sobre reducción de homicidios en Zacatecas
México

Zacatecas reduce 85% homicidios dolosos en menos de dos años

El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026

Conferencia de prensa de presentación del Premio Mujer Líder Corporativa THE FIFTEEN en Querétaro
Querétaro

Buscan a 15 líderes empresariales en Querétaro

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y la Secretaría del Trabajo reciben postulaciones hasta el 18 de septiembre para "THE FIFTEEN".

Paramédicos y un policía de la SSC atienden a un hombre en una ambulancia, tras evitar que saltara de un puente.
Nacionales

Policías evitan que hombre salte de un puente en la Cuauhtémoc

Paramédicos del ERUM diagnosticaron al joven con crisis de ansiedad y heridas abrasivas antes de trasladarlo a un hospital de la Ciudad de México.

Collage con las fotografías de los cuatro sentenciados por posesión de armas en Chinicuila, Michoacán.
Seguridad

Condenan a cuatro por posesión de armas en Chinicuila, Michoacán

Un tribunal impuso seis años ocho meses de prisión a los cuatro detenidos con armas en Chinicuila, Michoacán.