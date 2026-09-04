Aseguran 71 armas y 7,409 cartuchos en Tequisquiapan

Dos personas fueron detenidas y un inmueble quedó asegurado tras una intervención inicial y una orden de cateo en Granjas Residenciales, Tequisquiapan.

Dos hombres detenidos con el rostro difuminado, presentados por autoridades tras aseguramiento de armas en Tequisquiapan.

Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República junto con 42 armas de fuego aseguradas. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: FGE Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 4 de septiembre de 2026.- 71 armas de fuego, 7,409 cartuchos y un inmueble fueron asegurados, y dos personas fueron detenidas, como resultado de una intervención inicial y la posterior ejecución de una orden de cateo en el fraccionamiento Granjas Residenciales, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado.

La intervención se originó luego de que elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan atendieran un reporte en ese fraccionamiento, donde personal de vigilancia mantenía retenidas a dos personas que viajaban a bordo de una camioneta y que momentos antes habían recogido una maleta de un domicilio de la zona.

En el lugar, una persona que laboraba en el inmueble señaló que, tras recibir indicaciones vía telefónica, entregó una maleta con prendas de vestir entre las que se encontraban ocultas armas de fuego. Al revisarla, las autoridades localizaron 42 armas de fuego.

Las dos personas detenidas, junto con las 42 armas aseguradas, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por hechos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

A partir del intercambio de información entre las corporaciones participantes, la Fiscalía General del Estado dio continuidad a la investigación. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito establecieron la posible existencia de más armamento en el inmueble del que había sido retirada la maleta.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo ante un Juez de Control una orden de cateo, ejecutada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito. Durante la diligencia fueron localizadas y aseguradas otras 29 armas de fuego y 7,409 cartuchos; el inmueble también quedó asegurado.

Los indicios asegurados durante el cateo, así como el inmueble, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la continuación de las investigaciones dentro de su competencia.

Las acciones se realizaron dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia mediante el intercambio de información, la investigación conjunta y la coordinación operativa entre dependencias.

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