Tequisquiapan, 4 de septiembre de 2026.- 71 armas de fuego, 7,409 cartuchos y un inmueble fueron asegurados, y dos personas fueron detenidas, como resultado de una intervención inicial y la posterior ejecución de una orden de cateo en el fraccionamiento Granjas Residenciales, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado.
La intervención se originó luego de que elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan atendieran un reporte en ese fraccionamiento, donde personal de vigilancia mantenía retenidas a dos personas que viajaban a bordo de una camioneta y que momentos antes habían recogido una maleta de un domicilio de la zona.
En el lugar, una persona que laboraba en el inmueble señaló que, tras recibir indicaciones vía telefónica, entregó una maleta con prendas de vestir entre las que se encontraban ocultas armas de fuego. Al revisarla, las autoridades localizaron 42 armas de fuego.
Las dos personas detenidas, junto con las 42 armas aseguradas, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por hechos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
A partir del intercambio de información entre las corporaciones participantes, la Fiscalía General del Estado dio continuidad a la investigación. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito establecieron la posible existencia de más armamento en el inmueble del que había sido retirada la maleta.
Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo ante un Juez de Control una orden de cateo, ejecutada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito. Durante la diligencia fueron localizadas y aseguradas otras 29 armas de fuego y 7,409 cartuchos; el inmueble también quedó asegurado.
Los indicios asegurados durante el cateo, así como el inmueble, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la continuación de las investigaciones dentro de su competencia.
Las acciones se realizaron dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia mediante el intercambio de información, la investigación conjunta y la coordinación operativa entre dependencias.