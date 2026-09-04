Policías evitan que hombre salte de un puente en la Cuauhtémoc

Paramédicos del ERUM diagnosticaron al joven con crisis de ansiedad y heridas abrasivas antes de trasladarlo a un hospital de la Ciudad de México.

Paramédicos y un policía de la SSC atienden a un hombre en una ambulancia, tras evitar que saltara de un puente.

El hombre fue diagnosticado con crisis de ansiedad y heridas abrasivas por paramédicos del ERUM, que lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

SSC Ciudad de México
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México evitaron que un hombre saltara desde un puente vehicular en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de sostener un diálogo con él hasta ponerlo a salvo, informó la corporación.

El aviso llegó a los uniformados a través de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes reportaron a una persona en un puente ubicado en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Pino, en la colonia Atlampa, con intención de arrojarse. Los policías se trasladaron de inmediato al lugar.

Ahí observaron a un joven visiblemente nervioso, con intenciones de saltar.

Conforme a los protocolos de actuación policial, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y entablaron un diálogo de confianza para tranquilizarlo. Cuando el joven atendió los llamados de los oficiales, lo sujetaron y lo llevaron a un lugar seguro.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que llegaron en apoyo, lo diagnosticaron con crisis de ansiedad y heridas abrasivas, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

La SSC capacita a sus policías para brindar este tipo de apoyo a cualquier habitante de la Ciudad de México, por lo que invita a la ciudadanía a solicitar ayuda en caso de emergencia a través de los números telefónicos de cuadrante, la aplicación "Mi Policía" o las cuentas de redes sociales de la corporación.

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