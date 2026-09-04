Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México evitaron que un hombre saltara desde un puente vehicular en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de sostener un diálogo con él hasta ponerlo a salvo, informó la corporación.
El aviso llegó a los uniformados a través de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes reportaron a una persona en un puente ubicado en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Pino, en la colonia Atlampa, con intención de arrojarse. Los policías se trasladaron de inmediato al lugar.
Ahí observaron a un joven visiblemente nervioso, con intenciones de saltar.
Conforme a los protocolos de actuación policial, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y entablaron un diálogo de confianza para tranquilizarlo. Cuando el joven atendió los llamados de los oficiales, lo sujetaron y lo llevaron a un lugar seguro.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que llegaron en apoyo, lo diagnosticaron con crisis de ansiedad y heridas abrasivas, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.
La SSC capacita a sus policías para brindar este tipo de apoyo a cualquier habitante de la Ciudad de México, por lo que invita a la ciudadanía a solicitar ayuda en caso de emergencia a través de los números telefónicos de cuadrante, la aplicación "Mi Policía" o las cuentas de redes sociales de la corporación.