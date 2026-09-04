Más de 460 personas han recorrido áreas naturales de Querétaro

El próximo recorrido será el 5 de septiembre en la Cañada Bolaños; el 12 de septiembre será turno del Cerro de las Campanas.

Grupo de participantes del programa Explora Querétaro camina por un sendero durante un recorrido guiado al atardecer

Participantes del programa Explora Querétaro durante uno de los seis recorridos realizados hasta ahora por áreas naturales protegidas del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Más de 460 personas han participado en los seis recorridos que el municipio de Querétaro ha organizado hasta ahora por sus áreas naturales protegidas, a través del programa Explora Querétaro, operado por la Secretaría del Medio Ambiente municipal.

El siguiente recorrido, "El Tlacuache", se realizará el 5 de septiembre en el Área Natural Protegida Cañada Bolaños.

Una semana después, el 12 de septiembre, la ruta será "Cerro de las Campanas", dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional del mismo nombre.

Los recorridos guiados también han incluido El Tlacuache y el Parque La Joya La Barreta, entre otros sitios de interés, con el objetivo declarado de acercar a la ciudadanía a la biodiversidad del municipio y promover buenas prácticas de conservación en las Áreas Naturales Protegidas de la capital, entre ellas la propia Cañada Bolaños.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 442 238 7700, extensiones 6748 y 6751, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

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