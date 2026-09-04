Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Más de 460 personas han participado en los seis recorridos que el municipio de Querétaro ha organizado hasta ahora por sus áreas naturales protegidas, a través del programa Explora Querétaro, operado por la Secretaría del Medio Ambiente municipal.
El siguiente recorrido, "El Tlacuache", se realizará el 5 de septiembre en el Área Natural Protegida Cañada Bolaños.
Una semana después, el 12 de septiembre, la ruta será "Cerro de las Campanas", dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional del mismo nombre.
Los recorridos guiados también han incluido El Tlacuache y el Parque La Joya La Barreta, entre otros sitios de interés, con el objetivo declarado de acercar a la ciudadanía a la biodiversidad del municipio y promover buenas prácticas de conservación en las Áreas Naturales Protegidas de la capital, entre ellas la propia Cañada Bolaños.
Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 442 238 7700, extensiones 6748 y 6751, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.