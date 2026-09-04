Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Querétaro abrieron la convocatoria de "THE FIFTEEN: Premio Mujer Líder Corporativa", que reconocerá a 15 mujeres ejecutivas destacadas en la entidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre.
La premiación se realizará el 22 de octubre en el Teatro Metropolitano. El proyecto contempla, además del reconocimiento a las 15 líderes, la generación de una red estratégica de mujeres, espacios de capacitación y fortalecimiento profesional, y un directorio de talento ejecutivo femenino orientado a nuevas oportunidades de vinculación, mentoría y colaboración.
La secretaria del Trabajo del Estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, dijo que "queremos hacer visible el trabajo de mujeres que con preparación, talento y resultados han construido una trayectoria dentro de nuestras empresas.
Cada mujer que llega a una posición de liderazgo abre camino para muchas más. Por eso es importante reconocerlas, contar sus historias y demostrar que en Querétaro el talento de las mujeres tiene cada vez mayor presencia".
San Martín Castillo señaló que esta visión forma parte también del Distintivo Sin Brecha, estrategia de la dependencia estatal que promueve mejores prácticas laborales y condiciones de igualdad dentro de los centros de trabajo. Actualmente 169 empresas forman parte de Sin Brecha, con impacto en más de 83 mil trabajadoras y trabajadores.
"Hoy vemos a más mujeres creciendo dentro de las empresas, liderando equipos y ocupando posiciones estratégicas. Eso es lo que queremos seguir impulsando: que ninguna mujer encuentre un límite por razón de género y que su capacidad, preparación y resultados sean los que definan hasta dónde puede llegar", puntualizó.
La presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Querétaro, Vanessa Vera Castillejos, presentó los alcances de "THE FIFTEEN", iniciativa que busca reconocer a mujeres ejecutivas por su trayectoria, liderazgo e impacto, además de fortalecer la vinculación entre empresas, gobierno y organismos empresariales.