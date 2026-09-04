Buscan a 15 líderes empresariales en Querétaro

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y la Secretaría del Trabajo reciben postulaciones hasta el 18 de septiembre para "THE FIFTEEN".

Conferencia de prensa de presentación del Premio Mujer Líder Corporativa THE FIFTEEN en Querétaro

La convocatoria de "THE FIFTEEN: Premio Mujer Líder Corporativa" estará abierta hasta el 18 de septiembre; la premiación se realizará el 22 de octubre en el Teatro Metropolitano.

Foto: CCME
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Querétaro abrieron la convocatoria de "THE FIFTEEN: Premio Mujer Líder Corporativa", que reconocerá a 15 mujeres ejecutivas destacadas en la entidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre.

La premiación se realizará el 22 de octubre en el Teatro Metropolitano. El proyecto contempla, además del reconocimiento a las 15 líderes, la generación de una red estratégica de mujeres, espacios de capacitación y fortalecimiento profesional, y un directorio de talento ejecutivo femenino orientado a nuevas oportunidades de vinculación, mentoría y colaboración.

La secretaria del Trabajo del Estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, dijo que "queremos hacer visible el trabajo de mujeres que con preparación, talento y resultados han construido una trayectoria dentro de nuestras empresas.

Cada mujer que llega a una posición de liderazgo abre camino para muchas más. Por eso es importante reconocerlas, contar sus historias y demostrar que en Querétaro el talento de las mujeres tiene cada vez mayor presencia".

San Martín Castillo señaló que esta visión forma parte también del Distintivo Sin Brecha, estrategia de la dependencia estatal que promueve mejores prácticas laborales y condiciones de igualdad dentro de los centros de trabajo. Actualmente 169 empresas forman parte de Sin Brecha, con impacto en más de 83 mil trabajadoras y trabajadores.

"Hoy vemos a más mujeres creciendo dentro de las empresas, liderando equipos y ocupando posiciones estratégicas. Eso es lo que queremos seguir impulsando: que ninguna mujer encuentre un límite por razón de género y que su capacidad, preparación y resultados sean los que definan hasta dónde puede llegar", puntualizó.

La presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Querétaro, Vanessa Vera Castillejos, presentó los alcances de "THE FIFTEEN", iniciativa que busca reconocer a mujeres ejecutivas por su trayectoria, liderazgo e impacto, además de fortalecer la vinculación entre empresas, gobierno y organismos empresariales.

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