Querétaro, 04 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros para el oeste y sur de Querétaro, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas del 4 de septiembre a las 06:00 horas del 5 de septiembre de 2026.
El pronóstico llega tres días después de que la dependencia emitiera un aviso similar por lluvias de hasta 50 milímetros en la entidad.
Para el resto del territorio estatal, el organismo prevé cielo medio nublado a nublado con bruma, ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. El viento se mantendrá de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.
Las rachas repiten el patrón que ha marcado los avisos recientes del SMN para la entidad, con lluvias fuertes y granizo en distintos puntos del estado.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones; que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
Para Santiago de Querétaro, la dependencia estimó una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 28, con 50 por ciento de probabilidad de lluvia. En el resto de la entidad, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 grados.
A escala nacional, el SMN atribuyó las condiciones a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, y la onda tropical número 36, además de la influencia del huracán Marie, de categoría 2, que se desplaza gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur.
En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado registraron como lluvia máxima 12.7 milímetros en el Observatorio de Querétaro y 9.5 milímetros en la estación DL Querétaro. La temperatura más alta se registró en Jalpan, con 39 grados, y la más baja en San Ildefonso, con 10.5.