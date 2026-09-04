Zacatecas, 4 de septiembre de 2026.- El promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas cayó 85% en menos de dos años, al pasar de 1.13 casos en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026, de acuerdo con datos presentados durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", realizada en el 52º Batallón de Infantería, sede de la 11/a Zona Militar en Guadalupe.
"Cuando vemos la reducción de homicidios en Zacatecas, la pregunta es ¿cómo se logró? Porque parece un número frío y la verdad es que hay mucha coordinación, pero hay un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Zacatecas que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, la investigación, el equipamiento, la inteligencia, todo el uso de tecnología que ha permitido esta reducción", señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum reconoció el trabajo del equipo del gobernador David Monreal en la pacificación de la entidad. Enumeró el aumento del sueldo policial de 3 mil 500 pesos en 2021 a 18 mil pesos en 2026, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad con 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados, 106 motopatrullas y cuatrimotos, 16 inhibidores de drones, 12 drones tácticos, un domo inhibidor de drones y 12 aeronaves no tripuladas, además de la adquisición de armas de fuego y uniformes. También se construyó un nuevo C5, seis centros regionales y 11 subcentros de monitoreo.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso registró una reducción preliminar de 96% entre 2021 y 2026, al pasar de 4.5 —el punto máximo en la entidad— a 0.2.
Figueroa Franco añadió que los delitos de alto impacto bajaron, de manera preliminar, 59% entre 2022 y 2026, de 9.7 a 4.0 diarios. El robo de vehículo fue el delito con mayor caída en la entidad: 42% en el mismo periodo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 se detuvo a 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilos de droga y 114 mil cartuchos. Precisó además que se desmantelaron seis laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad en Zacatecas bajó 21%, al pasar de 94.8 en el primer trimestre de 2023 a 75.1 en el segundo trimestre de 2026.
El gobernador David Monreal reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido clave para alcanzar la paz en la entidad, lo que —dijo— ha permitido generar más desarrollo para la región, por lo que agradeció a la Presidenta por su implementación.