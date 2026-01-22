Puebla de Zaragoza, 22 de enero de 2026. - El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que Puebla redujo 41 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre 2024 y diciembre 2025, al pasar de 3.97 a 2.35 homicidios diarios mediante la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió tolerancia cero a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad durante la conferencia matutina realizada en la Escuela Militar de Sargentos de Puebla este miércoles.

La Estrategia Nacional de Seguridad también opera en Querétaro como parte del programa federal de reducción de delitos de alto impacto en las 32 entidades del país.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, durante conferencia matutina en Escuela Militar de Sargentos de Puebla. Foto: Gobierno de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el promedio anual de delitos de alto impacto en Puebla presenta una reducción del 11 por ciento respecto a 2024, al pasar de 42.8 a 38.2 delitos diarios.

"Cero impunidad a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no", enfatizó la mandataria federal al referirse al caso del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.

García Harfuch precisó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto en Puebla, se aseguraron 435 armas de fuego y 346 kilogramos de droga.

Además se desmanteló un laboratorio clandestino como parte de los operativos coordinados de seguridad implementados en la entidad.

Extorsión registra caída del 16.7 por ciento

La Estrategia Nacional contra la Extorsión logró arrestar a nueve personas entre el 6 de julio y el 31 de diciembre de 2025, siete de ellas objetivos prioritarios, explicó el titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Se abrieron 119 carpetas de investigación, se inhabilitaron 49 líneas telefónicas y la incidencia de ese delito se redujo 16.7 por ciento en Puebla.

Gabinete de Seguridad presenta resultados de Estrategia Nacional en Puebla con reducción del 41% en homicidios dolosos. Foto: Gobierno de México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que las Mesas de Paz realizaron 267 sesiones estatales, 2 mil 945 regionales, nueve interregionales y dos interestatales donde se suscribieron mil 59 acuerdos.

Se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica mientras 144 Jornadas por la Paz beneficiaron a 38 mil 229 personas.

El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz permitió el intercambio voluntario de 386 armas de fuego en 25 municipios poblanos del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, añadió Rodríguez Velázquez.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a Sheinbaum Pardo la coordinación federal y destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado resultados favorables en disminución de la incidencia delictiva en la entidad.